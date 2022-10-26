Реальное финансирование обороны Литвы в следующем году составит 2,63% ВВП – Касчюнас

Nuotrauka BNS/ Irmantas Gelūnas

В следующем году реальное финансирование системы обороны Литвы будет выше, чем в этом году, и должно составить 2,63% внутреннего валового продукта (ВВП), заявил Лауринас Касчюнас, председатель парламентского Комитета а по национальной безопасности и обороне (КНБО).

По его словам, этот показатель получается за счет сложения бюджетных средств, выделенных на оборону, и так называемого пакета мобильности в отдельную строку бюджета и финансирования оборудования подъезда к Руднинкайскому полигону.

В среду КНБО Сейма рассмотрит финансирование обороны на следующий год.

По словам Касчюнаса, после утверждения запланированных в настоящее время средств Литва войдет в первую пятерку стран НАТО, выделяющих на оборону больше всего средств по проценту ВВП.

«Мы будем в тройке или пятерке стран НАТО, если считать по ВВП», — сказал BNS глава комитета.

По его словам, по причине ожидаемого роста внутреннего валового продукта для сохранения текущего показателя финансирования в 2,52% планируется выделить дополнительно системе обороны 124 млн евро в следующем году или в целом более 1,77 млрд. евро.

На пакет мобильности, то есть на прием немецкой бригады, планируется выделить 55,7 млн. евро, а 23 млн евро — на оборудование подъезда к Руднинкайскому полигону. евро.

«После сложения этих сумм мы получили бы дополнительные 0,113% ВВП, поэтому в целом можно сказать, что мы бы выделили на оборону 2,63% ВВП», — сказал BNS Касчюнас.

В этом году ассигнования Министерства обороны составляют 1,647 млрд евро, с учетом выделенных дополнительно в течение года 446 млн евро.

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