Реформы в школах: что замалчивает правительство?

«Идея правительства не имеет ни смысла, ни цели — она просто направлена ​​на дальнейшую бюрократизацию системы образования. Это не улучшит работу учителей или проведение школьных занятий. Наоборот, предлагаемые изменения ослабят и утомят хорошо работающих учителей, а желающих стать учителями просто оттолкнут», — считает заместитель председателя СДПЛ доцент доктор наук Лютаурас Гуджинскас.

Учителя, выступавшие в Сейме, не скрывали своего возмущения планами правительства увеличить нагрузку на учителей и сковать их новыми бюрократическими требованиями. Педагоги усматривают ошибочность новой модели карьеры учителей, подготовленной министерством.

«Предлагаемая модель вообще не решает проблем качества образования, карьеры учителей и материального стимулирования. Наоборот, многие работы, которые ранее оплачивались как дополнительные, включены в основные функции. Только раньше учителя могли их не выбирать. Такое право будет отнято. Эта модель не только потенциально ухудшит финансовое положение учителей, но и узаконит элементы рабства», — предупреждает учительница литовского языка и литературы Лилия Бручкене.

Учитель истории Аудрюс Юргялявичюс поддержал коллегу. «Учителя не смогут уделять время непосредственной работе с учениками. Так ли незначительна непосредственная работа со школьниками, что зарплата работающих педагогов должна быть в полтора, а то и в два раза ниже, чем у лиц, занимающих более высокие должности в школах?» — спрашивает А. Юргялявичюс.

По мнению учителя, если педагог, работающий непосредственно со студентами, является «низшей категорией» для власти, то разговоры о престижности профессии учителя можно забыть.

А. Юргялявичюс призывает министерство согласовать готовящуюся модель с представителями учителей, т.е. профсоюзами, подписавшими коллективный договор сферы образования и науки.

Лютаурас Гуджинскас возмущен тем, что «опять проталкивают неподготовленную реформу». «Где оценка воздействия? Как предложения министерства согласуются со стратегической целью обеспечения стабильных карьерных возможностей учителей? В государственном секторе предлагается реализовать принципы частного сектора. Предлагаемые изменения ослабят и утомят хорошо работающих учителей, а тех, кто хочет стать учителем, просто отпугнут», – предупреждает Л. Гуджинскас.

По словам члена Сейма социал-демократа Оринты Лейпуте, «учителей и так катастрофически не хватает. Но, кажется, все делается для того, чтобы их не осталось вовсе». «Мы неоднократно обращались к высшим должностным лицам страны по поводу продолжающегося обнищания госсектора. Реформа образования так и не была представлена должным образом. Регионы сталкиваются с растущим давлением по ликвидации своих институций. Для детей, проживающих в отдаленных районах, образование становится все более труднодоступным и даже недоступным. Зарплаты учителей из-за инфляции такие, что на доходы только от этой работы им не прожить. Учителя превращаются в бесправных отверженных», — заявила парламентарий.

Член Сейма социал-демократ Томас Бичюнас признается, что возмущен такими планами министерства.

«Предлагают ввести квоты — квалифицированных учителей в самоуправлении не может быть больше установленного количества. Может быть, представители министерства воображают, что учителя, «не вписывающиеся» в квоту, переедут в другой муниципалитет? Или на свою нищенскую зарплату учителя будут каждый день ездить в другой район? Предлагается проводить переаттестацию учителей каждые пять лет. Может быть, сами специалисты министерства хотели бы попробовать на себе такую ​​модель карьеры? Аттестация и конкурсная оценка каждые пять лет быстро всех вернут к реальности», — убежден парламентарий.

Изучив предложение министерства о модели карьеры педагогов, комитет по образованию, науке и спорту Социал-демократической партии Литвы пришел к выводу, что «внедрение такой модели обесценит учителя, специалисты, работающие непосредственно с учащимися, будут зарабатывать в полтора, а то и в два раза меньше, чем лица, занимающие более высокие должности в школах».

По мнению комитета, преподаватели, дополнительно загруженные управленческими, экспертными, наставническими и подобными функциями, просто физически не в состоянии уделять полноценное внимание непосредственной работе с учениками.

«По словам самих представителей министерства, для реализации такой модели потребуется не менее 200 млн евро из госбюджета, но пока финансирования на реализацию реформы не предвидится», — говорится в выводах комитета.