Рекомендации: как защититься от вирусов

Чтобы снизить риск заражения коронавирусом, гриппом или другой вирусной инфекцией, в общественных местах нужно ничего не трогать голыми руками, ограничить поцелуи и объятия, а также носить медицинские маски и не распускать волосы.

После посещения любых общественных мест, транспорта, прикосновений к деньгам, дверным ручкам или общественной оргтехнике на работе нужно мыть руки. Также посоветуют мыть руки перед едой и готовкой. Руки нужно намыливать не меньше 20 секунд, а после мытья вытирать досуха. По возвращении домой специалисты рекомендовали мыть не только руки, но и лицо с мылом и промывать нос изотоническим раствором соли. Касаться лица лучше «только недавно вымытыми руками», а если их нечем вымыть, их можно очистить дезинфицирующими средствами на спиртовой основе.

Не браться голыми руками за дверные ручки или перила в общественных пространствах, держаться подальше от кашляющих или чихающих людей, не пользоваться общими полотенцами, чаще проветривать помещения и «ограничить приветственные рукопожатия, поцелуи и объятия».

В людных местах и транспорте рекомендуется носить одноразовые медицинские маски. Их нужно менять на новые каждые два-три часа, при этом нельзя использовать их повторно. Еще один совет сводится к выбору «гладких причесок», по данным врачей, распущенные волосы, часто контактируя с лицом, увеличивают риск инфицирования.