Решение Беларуси вытеснит потоки грузов из Литвы – перевозчики

«Как и каждое значительное изменение в политике соседей, этот шаг, конечно, также вызывает среди перевозчиков множество дискуссий. Пока мы не видим этих изменений на практике, сложно оценивать ситуацию, однако если перевозчикам будет не выгодно везти грузы через литовско-белорусскую границу, скорее всего, будут искать другие пути», – заявил BNS П. Дрижас.

Как отметил З. Буйвидас, это будет более значительным убытком не только для перевозчиков, но и для государства, поскольку грузовики пойдут в обход Литвы.

Новый порядок не затронет автоперевозчиков Германии, Чехии, Франции и других стран Евросоюза, если они будут въезжать в Беларусь через Польшу. Если же они будут ехать через Литву, то к ним будет применяться новый порядок.

З. Буйвидас считает такое решение Беларуси политически мотивированным.

«Я это оцениваю как «разделяй и властвуй». Мы просим представителей власти посредничать нам и не позволять так к нам относиться. Мы также надеемся, что соседние государства проявят солидарность с Литвой и предпримут аналогичные меры в отношении Беларуси», – сказал представитель Linava.

С 30 августа на границе на транспортные средства будут устанавливаться специальные пломбы, которые позволяют белорусским должностным лицам следить за маршрутом грузовиков по их территории до достижения пункта назначения. Пломба будет стоить около 50 евро.

Не будут следить только за грузами, которые следуют транзитом через Литву и Беларусь из Калининградской области в Россию и крупногабаритные автомобили для которых требуется отдельное разрешение.