Решение о сертификации СП-2 примут до конца года

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Федеральное сетевое агентство примет решение о сертификации газопровода Северный поток-2 в течение четырех месяцев. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря агентства Фите Вульфа.

«Предприятие предоставило все документы, по закону на рассмотрение и принятие решения у нас есть до четырех месяцев времени, затем решение должно быть передано Еврокомиссии», — сказал он.

Вульф уточнил, что речь идет о сертификации газопровода и его соответствии нормам газовой директивы ЕС. А решение о вводе газопровода в эксплуатацию принимают другие ведомства.