Решение о сертификации СП-2 примут до конца года

Федеральное сетевое агентство примет решение о сертификации газопровода Северный поток-2 в течение четырех месяцев. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря агентства Фите Вульфа.
«Предприятие предоставило все документы, по закону на рассмотрение и принятие решения у нас есть до четырех месяцев времени, затем решение должно быть передано Еврокомиссии», — сказал он.
Вульф уточнил, что речь идет о сертификации газопровода и его соответствии нормам газовой директивы ЕС. А решение о вводе газопровода в эксплуатацию принимают другие ведомства.
При этом если СП-2 введут в эксплуатацию до получения сертификата, то это может повлечь штрафы.
Напомним, 10 сентября в России заявили о завершении строительства Северного потока-2. Компания оператор рассчитывает получить сертификат и начать эксплуатацию газопровода уже в этом году.korrespondent.net