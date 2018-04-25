Режим военного времени распространили на весь Пекин из-за новой вспышки коронавируса

Пекин ввел «режим военного времени» во всех жилых микрорайонах города из-за вспышки коронавируса на оптовом рынке «Синьфади». По данным на 15 июня, в столице Китая зарегистрировано 79 случаев заражения коронавирусом.

«Все пропускные пункты города осуществляют круглосуточный контроль, восстановлена процедура измерения температуры тела, усилены меры дезинфекции в общественных местах, временно приостановлено проведение культурных и спортивных мероприятий», — говорится в сообщении местных властей (цитата по ТАСС).

Около 200 тыс. человек, посещавших рынок после 30 мая, проверят на коронавирус. «Они пройдут тест на нуклеиновую кислоту коронавируса и будут помещены в домашнюю обсервацию», — заявил член пекинской руководящей рабочей группы по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции Сюй Ин, которого цитирует РИА «Новости».

Помимо этого, тест в обязательном порядке пройдут 90 тысяч человек, которые проживают в 11 жилых комплексах возле рынка «Синьфади» и 10 жилых комплексов, расположенных вокруг рынка «Юйцюаньдун».

Как сообщает газета «Жэньминь жибао», по предварительным данным, вирус, обнаруженный на рынке был завезен из Европы. Однако каким образом произошло заражение — через морские или мясные продукты, или через отдельных людей, посетивших рынок, пока не установлено.

Как заявил изданию South China Morning Post эпидемиолог из центра по профилактике и контролю заболеваний Пекина Ян Пэн, на европейское происхождение вируса указывает первоначальный анализ генома, однако специалисты все еще должны отследить всю цепочку заражений. По одной из версий, вирус попал в замороженную пищевую продукцию от носителя, а затем товар был импортирован в Китай, причем низкие температуры позволили вирусу сохраниться.

«Затем люди могли заразиться путем контактирования с зараженными морепродуктами или мясом на рынке, а затем распространили вирус дальше», — сказал Ян Пэн. Однако, по другой версии, вирус мог попасть на продукты питания и распространиться воздушным путем на рынке от уже зараженного человека. Власти Пекина блокировали 10 жилых кварталов в районе рынка с целью сдержать распространение вируса и призвали всех лиц, кто был на рынке за последние 14 дней, оставаться дома. Жильцы смогут пройти в свои жилые комплексы только по пропускам, а курьеры, обслуживающий персонал и другие лица, не проживающие в жилом комплексе, на входе должны будут зарегистрироваться и показать электронный «код здоровья», где будет указано, что никаких проблем со здоровьем, историей поездок и контактов у человека не обнаружено.

Также медики проверили более 6 тыс. работников рынка — около 70% персонала — однако тесты показали отрицательные результаты. У посетителей рынка и лиц, проживающих по соседству, новых случаев заболевания пока не выявили.

«На следующий день после того, как на рынке «Синьфади» выявили случаи заражения коронавирусом, в моем жилом комплексе запретили входить доставщикам еды и курьерам, которые доставляют посылки, — рассказал РИА «Новости» житель района Фэнтай в двух станциях метро к северу от рынка. — Ужесточили пропускную систему, как это было во время эпидемии зимой, и начали более детально регистрировать всех тех, кто приезжает в комплекс из других городов, или из других районов Пекина. Через день, когда были локализованы все места на рынке, где обнаружили заболевание, в нашем районе сняли ограничения, и курьеры могут попадать в жилой комплекс беспрепятственно».

По его словам, в настоящий момент никаких ограничений на проезд в зоне рынка нет, однако у местных жителей появились опасения, что владельцы местных магазинов закупаются как раз на рынке «Синьфади», и коронавирус мог проникнуть в том числе в их район. Кроме того, часть местных жителей ходят по улицам без масок.

Работодатели и домоуправления проводят опросы, чтобы выявить возможных зараженных коронавирусом, посещавших рынок с 30 мая. Одновременно с этим власти города призывают жителей добровольно сообщать о фактах посещения рынка.

Вице-премьер Госсовета Китая Сунь Чуньлань, которую цитирует агентство «Синьхуа», заявила, что риск распространения инфекции в китайской столице очень высок. Политик призвала провести «самое строгое эпидемиологическое расследование» на рынке и в прилегающем к нему районе, а также отследить источник возникновения инфекции.

Сунь Чуньлань подчеркнула, что необходимо увеличить возможности Пекина в проведении тестов на выявление нуклеиновых кислот коронавируса, чтобы охватить все ключевые районы и группы населения, а также расширить масштабы тестирования для быстрого выявления инфекции и бессимптомных носителей вируса.

Она призвала строго выполнять меры по профилактике и контролю за эпидемией на уровне микрорайонов, проверять подтвержденные и предполагаемые случаи инфицирования, выявлять людей с высокой температурой, которые могут быть носителями инфекции, и лиц, тесно контактировавших с зараженными, а также помещать их на карантин в специально отведенных для этого учреждениях и приложить больше усилий для создания и ремонта амбулаторных пунктов во всех медицинских учреждениях.

«Синьфади» временно закрыт. После выявления вируса в районе рынка был введен режим ЧП, приостановлена работа других оптовых рынков Пекина, отменены занятия в школах и спортивные соревнования. К настоящему моменту в Пекине выявлены 79 новых случаев COVID-19, все они имеют отношение к этому рынку. Аналогичные два случая зафиксированы в провинции Ляонин и три — в Хэбэй. За упущения в работе по профилактике и предотвращению распространения коронавируса со своего поста был снят заместитель главы района Фэнтай Чжоу Юйцин.