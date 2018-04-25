Режиссер Й. Вайткус: Не говорю «прощайте», говорю «до встречи!»

Фото BFL/Грета Скарайтене

Йонас Вайткус уходит с должности главного режиссера Русского драматического театра Литвы (РДТЛ), но не прощается с театром – он и дальше будет работать с созданными им на Большой сцене спектаклями, а в будущем планирует реализовать еще много творческих планов.

В единственном в Литве театре, играющем на русском языке, при руководстве Й. Вайткуса удалось собрать очень сильную актерскую труппу, творчество и талант которой признают литовские и иностранные режиссеры, ставившие свои спектакли в театре. Это слаженно работающая команда из творческих людей разного возраста. В труппе РДТЛ совместно со старшим поколением работают воспитанники Литовской академии музыки и театра: курс Дали Тамулявичюте (2004 г.) и Йонаса Вайткуса (2013).

За то время, что театром руководил Й. Вайткус (2008-2018 гг.), многие спектакли, художники и актеры были номинированы на престижную театральную награду Литвы «Золотой сценический крест», многие эту награду и получили.

Более чем за десять лет работы в РДТЛ Й. Вайткус создал свыше 10 спектаклей, которые входят в золотой фонд театра, среди них – «Елка у Ивановых», «Евгений Онегин», «Семь красавиц», «Семь пятниц фарисея Савла», «Король Лир» и «Тринадцатый апостол, или Облако в штанах».