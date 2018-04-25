Режиссер Й. Вайткус: Не говорю «прощайте», говорю «до встречи!»

Йонас Вайткус уходит с должности главного режиссера Русского драматического театра Литвы (РДТЛ), но не прощается с театром – он и дальше будет работать с созданными им на Большой сцене спектаклями, а в будущем планирует реализовать еще много творческих планов.
В единственном в Литве театре, играющем на русском языке, при руководстве Й. Вайткуса удалось собрать очень сильную актерскую труппу, творчество и талант которой признают литовские и иностранные режиссеры, ставившие свои спектакли в театре. Это слаженно работающая команда из творческих людей разного возраста. В труппе РДТЛ совместно со старшим поколением работают воспитанники Литовской академии музыки и театра: курс Дали Тамулявичюте (2004 г.) и Йонаса Вайткуса (2013).
За то время, что театром руководил Й. Вайткус (2008-2018 гг.), многие спектакли, художники и актеры были номинированы на престижную театральную награду Литвы «Золотой сценический крест», многие эту награду и получили.
Более чем за десять лет работы в РДТЛ Й. Вайткус создал свыше 10 спектаклей, которые входят в золотой фонд театра, среди них – «Елка у Ивановых», «Евгений Онегин», «Семь красавиц», «Семь пятниц фарисея Савла», «Король Лир» и «Тринадцатый апостол, или Облако в штанах».
«Я хорошо знаю актеров РДТЛ, они достойные люди. Ответственно работают, полностью посвящают себя театру, прислушиваются к моему мнению. На репетициях я побуждаю их реагировать так, как они сами это чувствуют, ведь актеры многие идеи предлагают сами. Искреннее спасибо всем тем, с кем я работал в Русском драматическом театре Литвы. Я не говорю «прощай», я говорю «до встречи!», — говорит Й. Вайткус.
29 февраля, в субботу, уходящий с поста главного режиссера Й. Вайткус официально простился с Русским драматическим театром Литвы, на сцене которого в тот вечер пройдет один из самых посещаемых репертуарных спектаклей – поставленный Й. Вайткусом «Евгений Онегин».
У недавно отметившего солидный юбилей Й. Вайткуса много планов, и он не намерен почить на лаврах. Ближайшие постановки его спектаклей запланированы в литовских и зарубежных театрах, а на Большой сцене РДТЛ режиссер будет ставить пьесу одного из самых оригинальных польских драматургов — Станислава Виткевича-Виткаца «Водяная курочка».
Информация РДТЛ
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