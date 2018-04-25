default image
Г.Науседа: для конвоя через Польшу зарегистрировались 430 литовских автомобилей

Подробнее...
default image
Tallink продолжит перевозки между Эстонией и Финляндией

Подробнее...
default image
В Литве пока не разрешены анализы на коронавирус в частных клиниках

Подробнее...
default image
РФ и Беларусь приостанавливают ж/д сообщение с Украиной

Подробнее...
default image
Литва проснулась с пустыми улицами и закрытыми магазинами

Подробнее...
default image
Полиция Польши проводит проверки по соблюдению карантина

Подробнее...
default image
Г.Науседа и С.Сквярнялис обсудят ситуацию с коронавирусом

Подробнее...
default image
Великобритания изолирует всех людей старше 70 лет

Подробнее...
default image
Кабмин Литвы обещает льготы бизнесу, меры поощрения экономики

Подробнее...
default image
С полуночи из Литвы не разрешили вылететь 6 литовцам, не впустили одного норвежеца

Подробнее...
default image
Литва закрыла границы иностранцам – за первый час были возвращены латыш и эстонец

Подробнее...
default image
Германия закрывает границу с тремя странами

Подробнее...
default image
На Кальварийском КПП въезда в Польшу ожидает автомобильная очередь в 13 км

Подробнее...
default image
Черногория - единственная страна Европы без коронавируса

Подробнее...
default image
Президент Литвы обещает экономические меры в связи с коронавирусом

Подробнее...
default image
В Литве введен карантин: 22 важнейших указания и рекомендации

Подробнее...
default image
В Литве подтверждены еще 2 случая коронавируса, общее число -14

Подробнее...
default image
В США полиция попросила не совершать преступления во время коронавируса

Подробнее...
default image
Полчища оголодавших обезьян хлынули на улицы тайского города

Подробнее...
default image
Глава СОГГЛ: основные мощности сконцентрируем на границе с Латвией

Подробнее...
TOP,Сегодня в мире

РФ и Беларусь приостанавливают ж/д сообщение с Украиной

Фото pixabay.com

Россия и Беларусь заявили о прекращении железнодорожного сообщение с Украиной в связи с пандемией коронавируса, говорится на сайте Российских железных дорог.

 Сказано, что в целях сдерживания эпидемии с 17 марта будет закрыто железнодорожное сообщение с Украиной и Молдовой.  До особых указаний приостанавливается курсирование международных пассажирских поездов, прицепных и беспересадочных вагонов.

О возобновлении движения будет сообщено дополнительно. Посмотреть на список обновленных поездов можно здесь. 

Приостановить ж/д сообщение с Украиной решили и в Беларуси. На сайте Белорусской железной дороги говорится, что после решения Украины о закрытии международного железнодорожного сообщения, в Минске решили временно приостановить курсирование поездов, беспересадочных и прицепных вагонов по ряду украинских маршрутов. Ознакомится с отмененными поездами можно по ссылке. 

реклама

Напомним, Украина объявила о прекращение ж/д сообщения с Польшей. Ряд пунктов пропуска между странами приостановят работу.

korrespondent.net

реклама

Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę

avatar
600