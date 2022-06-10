РФ одновременно с НАТО проводит учения в Балтийском море

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Балтийский флот России начал учения на фоне учений стран НАТО в Балтийском море. Отмечается, что к учениям привлекли около 60 надводных боевых кораблей, катеров и судов обеспечения, свыше 40 самолетов и вертолетов, а также до двух тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники.

«В соответствии с планом подготовки сил (войск) Балтийского флота (БФ) на 2022 год в Балтийском море и на полигонах боевой подготовки в Калининградской области под руководством командующего БФ вице-адмирала Виктора Лиины стартовало оперативное учение с группировками флота», — говорится в сообщение российского флота.