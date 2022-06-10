РФ одновременно с НАТО проводит учения в Балтийском море

Балтийский флот России начал учения на фоне учений стран НАТО в Балтийском море. Отмечается, что к учениям привлекли около 60 надводных боевых кораблей, катеров и судов обеспечения, свыше 40 самолетов и вертолетов, а также до двух тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники.
«В соответствии с планом подготовки сил (войск) Балтийского флота (БФ) на 2022 год в Балтийском море и на полигонах боевой подготовки в Калининградской области под руководством командующего БФ вице-адмирала Виктора Лиины стартовало оперативное учение с группировками флота», — говорится в сообщение российского флота.
Учения продлятся до 19 июня.
Несколькими днями ранее сообщалось, что НАТО начинает масштабные учения Baltops-2022 у берегов Швеции. В них задействованы 45 боевых кораблей, 7 тысяч военнослужащих, 75 самолетов и вертолетов.
Напомним, в начале июня воздушные силы НАТО проводили учения в Польше и странах Балтии. В маневрах под названием Ramstein Legacy 2022 задействованы самолеты военной авиации, а также системы ПВО ближней дальности.korrespondent.net