Российская торговая сеть «Светофор» открыла магазин под маркой Mere

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Соглашение по БелАЭС не удовлетворяет, нужно продолжать переговоры – советник президента
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МИД Литвы выразил России протест из-за попыток реабилитировать пакт Молотова-Риббентропа
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Индия, Ирландия, Мексика и Норвегия избраны непостоянными членами СБ ООН на 2021-2022 годы
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Нужно собрать все материалы участников сопротивления, пока эти люди живы – А. Якубаускас
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Министры обороны стран НАТО приняли пакет мер в ответ на усиление ядерного потенциала РФ
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Соглашение по БелАЭС не удовлетворяет, нужно продолжать переговоры – советник президента
Подробнее...
МИД Литвы выразил России протест из-за попыток реабилитировать пакт Молотова-Риббентропа
Подробнее...
Индия, Ирландия, Мексика и Норвегия избраны непостоянными членами СБ ООН на 2021-2022 годы
Подробнее...
Нужно собрать все материалы участников сопротивления, пока эти люди живы – А. Якубаускас
Подробнее...
Министры обороны стран НАТО приняли пакет мер в ответ на усиление ядерного потенциала РФ
Подробнее...