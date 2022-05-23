Российское электричество больше не поступает в страны Балтии

Из-за войны в Украине находящийся под санкциями концерн Inter RAO и его дочерние компании с воскресенья не могут торговать на европейской бирже электроэнергии Nord Pool. Это означает, что предприятие не может продавать электричество в ценовой зоне Литвы, Латвии и Эстонии.
В качестве участника рынка концерн Inter Rao продавал российскую электроэнергию в ценовой зоне Латвии и Литвы, но в воскресенье уже не сможет выступать с предложениями на рынке.
Пропускная способность из России в Латвию и Литву за последние годы постепенно снизилась с 1300 мегаватт до 300 мегаватт. При этом поток электроэнергии в Латвию прекратился в начале этого месяца, и ценовая зона в Литве (мощностью до 150 мегаватт) оставалась единственной, куда еще поступала российская электроэнергия.
Концерн Inter Rao также продавал электроэнергию в финскую ценовую зону, но и этот товарооборот на том же основании завершился неделю назад.freecity.lv