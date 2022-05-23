Российское электричество больше не поступает в страны Балтии

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Из-за войны в Украине находящийся под санкциями концерн Inter RAO и его дочерние компании с воскресенья не могут торговать на европейской бирже электроэнергии Nord Pool. Это означает, что предприятие не может продавать электричество в ценовой зоне Литвы, Латвии и Эстонии.

В качестве участника рынка концерн Inter Rao продавал российскую электроэнергию в ценовой зоне Латвии и Литвы, но в воскресенье уже не сможет выступать с предложениями на рынке.