Россия и Китай проводят учения в Тихом океане

Россия и Китай начали совместные военные учения в Тихом океане. Об этом сообщает Минобороны РФ в четверг, 15 сентября.
«Экипажи отработают совместное тактическое маневрирование и организацию связи между кораблями группировки, проведут серию учений с выполнением практических артиллерийских стрельб, обеспечат полеты палубных вертолетов», – говорится в сообщении.
В России называют задачами патрулирования укрепление военно-морского сотрудничества между РФ и КНР, поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, мониторинг морской акватории, а также охрану объектов морской экономической деятельности двух стран.
Напомним, в начале сентября в России проходили маневры Восток-2022 с участием Китая. За этими военными учениями наблюдал президент РФ Владимир Путин. Вних были задействованы свыше 50 тысяч военнослужащих, а также более 5000 единиц вооружения и военной техники.
В рамках учений Восток-2022 флоты РФ и Китая отрабатывали совместные действия в Японском море.korrespondent.net