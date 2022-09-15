Россия и Китай проводят учения в Тихом океане

В России называют задачами патрулирования укрепление военно-морского сотрудничества между РФ и КНР, поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, мониторинг морской акватории, а также охрану объектов морской экономической деятельности двух стран.

Напомним, в начале сентября в России проходили маневры Восток-2022 с участием Китая. За этими военными учениями наблюдал президент РФ Владимир Путин. Вних были задействованы свыше 50 тысяч военнослужащих, а также более 5000 единиц вооружения и военной техники.

В рамках учений Восток-2022 флоты РФ и Китая отрабатывали совместные действия в Японском море.