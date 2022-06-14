Россия начала военные учения в Калининградской области

«По плану оперативного учения на полигонах Калининградской области подразделения армейского корпуса Балтийского флота проведут боевые стрельбы из стрелкового оружия, гранатометов, вооружения боевых машины пехоты, танков и артиллерии», – говорится в сообщении.

Маневры в Калининградской области проходят в рамках учений Балтфлота, в котором участвуют порядка 10 тысяч военнослужащих, до 60 надводных кораблей, около 45 самолетов и вертолетов, до 2 тысяч единиц боевой и специальной техники.

Накануне стало известно, что российские корабли на учении в Балтийском море выполнили электронные (условные) пуски крылатых ракет Калибр по условным целям – кораблям и отдаленным наземным объектам «противника».

Также были совершены электронные пуски на учениях ракет береговых комплексов Бал по целям, имитирующим корабли условного противника.

Накануне сообщалось, что в Северной Атлантике начались крупные противолодочные учения сил НАТО Dynamic Mongoose. В них примут участие три подлодки, 11 боевых кораблей, а также 16 патрульных противолодочных самолетов из девяти стран.