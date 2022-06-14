Россия начала военные учения в Калининградской области

Россия начала очередные военные учения. Более 3 тысяч военнослужащих и свыше 300 единиц военной техники задействованы в учениях с боевыми стрельбами в Калининградской области. Об этом сообщает Интерфакс во вторник, 14 июня.
Указано, что среди привлеченной техники – танки Т72Б3, боевые машины пехоты БМП-2 и БМП-3, самоходные артиллерийские установки САУ Мста-С, реактивные системы залпового огня Ураган и Град.
«По плану оперативного учения на полигонах Калининградской области подразделения армейского корпуса Балтийского флота проведут боевые стрельбы из стрелкового оружия, гранатометов, вооружения боевых машины пехоты, танков и артиллерии», – говорится в сообщении.
Маневры в Калининградской области проходят в рамках учений Балтфлота, в котором участвуют порядка 10 тысяч военнослужащих, до 60 надводных кораблей, около 45 самолетов и вертолетов, до 2 тысяч единиц боевой и специальной техники.
Накануне стало известно, что российские корабли на учении в Балтийском море выполнили электронные (условные) пуски крылатых ракет Калибр по условным целям – кораблям и отдаленным наземным объектам «противника».
Также были совершены электронные пуски на учениях ракет береговых комплексов Бал по целям, имитирующим корабли условного противника.
Накануне сообщалось, что в Северной Атлантике начались крупные противолодочные учения сил НАТО Dynamic Mongoose. В них примут участие три подлодки, 11 боевых кораблей, а также 16 патрульных противолодочных самолетов из девяти стран.korrespondent.net