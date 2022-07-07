Россия остановила транзит нефти из Казахстана в Европу

В РФ суд закрыл важный терминал для экспорта нефти из Казахстана в Европу. Об этом сообщает Интерфакс.
Отмечается, что Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) по решению Приморского районного суда Новороссийска приостановит деятельность морского терминала на 30 суток из-за нарушений, якобы выявленных Ространснадзором во время оценки технического состояния опасных производственных объектов и соблюдения экологических требований при их эксплуатации.
Казахстан имеет большие запасы нефти, но не имеет выхода к морю, кроме Каспийского. Нефть экспортируется из Казахстана через терминал в Новороссийске на Черном море.
КТК — это основной экспортный маршрут для казахстанской нефти, на нее приходится более 80% от прокачиваемых по трубопроводу объемов. Мощность трубопровода составляет 67 млн тонн нефти в год.
По трубопроводу Тенгиз — Новороссийск поставляется более двух третей всей экспортной нефти Казахстана.
За день до того, как районный суд Новороссийска постановил приостановить деятельность Каспийского трубопроводного консорциума, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сказал, что Казахстан готов использовать свой углеводородный потенциал с целью стабилизации ситуации на мировых и европейских рынках.
По словам Токаева, страна привержена развитию устойчивых связей с Евросоюзом — самым крупным торговым партнером Казахстана.
Напомним, G7 намерены вдвое сократить цены на нефть РФ.
Также СМИ сообщали, что нефть РФ поставляют в Европу в обход санкций.korrespondent.net