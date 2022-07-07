Россия остановила транзит нефти из Казахстана в Европу

Казахстан имеет большие запасы нефти, но не имеет выхода к морю, кроме Каспийского. Нефть экспортируется из Казахстана через терминал в Новороссийске на Черном море.

КТК — это основной экспортный маршрут для казахстанской нефти, на нее приходится более 80% от прокачиваемых по трубопроводу объемов. Мощность трубопровода составляет 67 млн тонн нефти в год.

По трубопроводу Тенгиз — Новороссийск поставляется более двух третей всей экспортной нефти Казахстана.

За день до того, как районный суд Новороссийска постановил приостановить деятельность Каспийского трубопроводного консорциума, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сказал, что Казахстан готов использовать свой углеводородный потенциал с целью стабилизации ситуации на мировых и европейских рынках.

По словам Токаева, страна привержена развитию устойчивых связей с Евросоюзом — самым крупным торговым партнером Казахстана.

Напомним, G7 намерены вдвое сократить цены на нефть РФ.

Также СМИ сообщали, что нефть РФ поставляют в Европу в обход санкций.