Россия отложила переговоры с США по ДСНВ

В свою очередь издание Коммерсант со ссылкой на посольство США в РФ информирует, что «российская сторона проинформировала Соединенные Штаты о том, что она в одностороннем порядке отложила встречу, и заявила, что предложит новые даты».

На консультациях стороны планировали обсудить взаимные претензии в рамках этого ключевого двустороннего договора в сфере безопасности – прежде всего вопрос о возобновлении инспекций на местах.

Российскую делегацию должен был возглавить заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Леонтьев.

Как известно, Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений – единственный оставшийся элемент некогда всеобъемлющей системы договоров по контролю над вооружениями между США и Россией. Это соглашение ограничивает и количество единиц стратегического ядерного оружия, таких как ракеты большой дальности.

В соответствии с ДСНВ каждая из стран может иметь не более 800 носителей ядерного оружия и не более 1550 боеголовок. В феврале 2021 года президенты США Джо Байден и России Владимир Путин продлили соглашение до 2026 года.

В рамках ДСНВ предусмотрены регулярные взаимные проверки на базах межконтинентальных баллистических ракет, базах стратегических подводных лодок и авиабазах стратегической авиации, а также в местах загрузки, складирования, ремонта и на испытательных полигонах. С 2011 по 2020 год сторонами было осуществлено 328 таких проверок. С 2020 года они – по обоюдному согласию – не проводились из-за пандемии.

Как указывает Коммерсант, заседание консультативной комиссии – первое с начала войны в Украине – означало бы, что несмотря на жесткую конфронтацию РФ и США готовы обсуждать вопросы, представляющие взаимный интерес, в данном случае – в области контроля над вооружениями.

Напомним, в октябре 2022 года США и Россия обменялись данными о количестве стратегических наступательных вооружений двух стран по ДСНВ.