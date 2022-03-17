Россия заплатила по долгам, избежав дефолта

Российский Минфин заявил, что выплатил купоны по суверенным еврооблигациям РФ, сообщает Интерфакс в четверг, 17 марта.
«Минфин России информирует, что платежное поручение о выплатах купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов РФ со сроком погашения в 2023 году и 2043 году в общей сумме $117,2 млн сроком 15 марта 2022 года, направленное иностранному банку-корреспонденту 14 марта 2022 года, исполнено», — говорится в сообщении.
Напомним, накануне РФ должна была погасить купонный платеж по своим еврооблигациям в долларах.
Как сообщает Reuters, по состоянию на закрытие торгов на Лондонской бирже 16 марта владельцы бондов РФ так и не получили купонные платежи в долларах.
Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что страна будет погашать свои внешние долги в рублях, а конвертацию предлагается проводить за счет замороженного из-за санкций золотовалютного резерва.korrespondent.net