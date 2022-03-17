Россия заплатила по долгам, избежав дефолта

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Российский Минфин заявил, что выплатил купоны по суверенным еврооблигациям РФ, сообщает Интерфакс в четверг, 17 марта.

«Минфин России информирует, что платежное поручение о выплатах купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов РФ со сроком погашения в 2023 году и 2043 году в общей сумме $117,2 млн сроком 15 марта 2022 года, направленное иностранному банку-корреспонденту 14 марта 2022 года, исполнено», — говорится в сообщении.

Напомним, накануне РФ должна была погасить купонный платеж по своим еврооблигациям в долларах.