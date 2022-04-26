Россия заявила об ускоренном освоении Курильских островов

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Россия в ответ на заявление Японии о незаконной российской оккупации Южных Курил будет ускорренно вести промышленное и туристическое освоение Курильских островов. Об этом заявил полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в ходе рабочей поездки в Хабаровский край, сообщил ТАСС в понедельник, 25 апреля.

«Я хочу сказать, что мы обязательно ответим, ответим очень просто: сейчас постараемся запустить там круизные суда, мы уже примерно продумали, где их взять. Сейчас мы просто возьмем из имеющегося фонда два судна, потом будем строить. И мы будем осваивать Курильские острова, строить новые проекты инвестиционные, возить туристические группы и дальше жить и работать на Курильских островах исходя из того, что это, вне всякого сомнения, территория РФ», – сказал Трутнев.

Напомним, на прошлой неделе МИД Японии издал дипломатический справочник Синяя книга дипломатии, в котором впервые за 19 лет Южные Курилы признаются как «незаконно оккупированные Россией».

В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, «все четыре острова – неотъемлемая часть РФ».

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида назвал южную часть Курильских островов японскими исконными территориями.