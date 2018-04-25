РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ГОРОДOК

Фото BFL/ Ирмантаса Гялунаса

Кафедральная площадь

30 ноября 2019 г. — 7 января 2020 г.

В самом сердце Вильнюса, на Кафедральной площади, в изящном сверкающем елочном кружеве Рождественский городок будет манить праздничными вкусами и уникальным ассортиментом подарков, приглашая вас окунуться в праздничную суету. Это место, которое просто дышит особенным настроением, где расположатся празднично украшенные деревянные домики, каждый из которых предложит что-то совершенно исключительное.

Время работы:

I 12.00–21.00

II–IV 11.00–21.00

V–VI 11.00–22.30

VII 11.00–21.00

24 декабря 11.00–18.00

25 декабря 12.00–22.00

26 декабря 12.00–22.00

31 декабря 12.00–00.00