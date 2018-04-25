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В США открыты литовские визовые центры

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Центры приема мигрантов на Канарских островах переполнены

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Среди кандидатов на нацпремии в области культуры – А. Григорян, А. Пуйпа

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Лиссабон планирует потратить 14,5 млн на интеграцию бездомных

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На должность главы погранведомства Литвы предложено назначить Р. Любаеваса

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Р. Карбаускис поддерживает кандидатуру Ю. Бернатониса в КС, но сомневается в назначении

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"Социал-трудовики" предлагают в судьи Конституционного суда Ю. Бернатониса

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Тракай- культурная столица Литвы 2020 года

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Украина и Россия провели в Вене переговоры по газу

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В Британии обнародовали план Джонсона по Brexit

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Налог на торговлю повысит цены, отразится на экономике

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РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ГОРОДOК

Фото BFL/ Ирмантаса Гялунаса

Кафедральная площадь

30 ноября 2019 г. — 7 января 2020 г.

В самом сердце Вильнюса, на Кафедральной площади, в изящном сверкающем елочном кружеве Рождественский городок будет манить праздничными вкусами и уникальным ассортиментом подарков, приглашая вас окунуться в праздничную суету. Это место, которое просто дышит особенным настроением, где расположатся празднично украшенные деревянные домики, каждый из которых предложит что-то совершенно исключительное.

Время работы:

I 12.00–21.00

II–IV 11.00–21.00

V–VI 11.00–22.30

VII 11.00–21.00

24 декабря 11.00–18.00

25 декабря 12.00–22.00

26 декабря 12.00–22.00

31 декабря 12.00–00.00

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