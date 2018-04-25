РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ГОРОДOК

Кафедральная площадь
30 ноября 2019 г. — 7 января 2020 г.
В самом сердце Вильнюса, на Кафедральной площади, в изящном сверкающем елочном кружеве Рождественский городок будет манить праздничными вкусами и уникальным ассортиментом подарков, приглашая вас окунуться в праздничную суету. Это место, которое просто дышит особенным настроением, где расположатся празднично украшенные деревянные домики, каждый из которых предложит что-то совершенно исключительное.
Время работы:
I 12.00–21.00
II–IV 11.00–21.00
V–VI 11.00–22.30
VII 11.00–21.00
24 декабря 11.00–18.00
25 декабря 12.00–22.00
26 декабря 12.00–22.00
31 декабря 12.00–00.00
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