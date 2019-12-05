Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

Улицы Старого города Вильнюса

30 ноября 2019 г. — 7 января 2020 г.

Красочный Рождественский паровозик пригласит всех вернуться в детство, даря волшебное получасовое путешествие по столице. Сесть в поезд можно на его главной остановке напротив Кафедрального собора, рядом со сквером Одминю, по адресу ул. Швянтараге, 1. Войти или выйти можно будет и на промежуточных остановках – Рождественский городок (на Кафедральной площади) и Ратуша (на Ратушной площади). Приобрести билеты можно будет только в поезде. Цена билета – 2,00 евро.

Время работы:

I–VII 11.00–20.40

24 декабря 11.00–20.20 (последняя поездка 19.20)

25–26 декабря 11.00–20.40 (последняя поездка 20.15)

31 декабря 11.00–20.20 (последняя поездка 19.35)

1 января 13.00–20.40 (последняя поездка 19.20)