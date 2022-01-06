Рождественское послание Митрополита Виленского и Литовского Иннокентия преосвященнейшему епископу Тракайскому Амвросию, пастырям, монашествующим и всем верным чадам Православной Церкви в Литве

Возлюбленные о Господе, Преосвященнейший Владыка Амвросий, отцы, братья и сестры во Христе!

В этот светлый праздник Рождества Христова мы вместе с ангелами воспеваем небесную песнь: «Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение!» (Лк. 2:14), прославляя нашего Спасителя, Его непостижимую любовь к человеческому роду. Участвуя в церковном богослужении, мы таинственным образом переносимся в Вифлеем, где совершилось величайшее чудо человеческой истории: «Бог явился во плоти» (1Тим. 3:16), родился в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь (см. Лк. 2:11). «Возрадуемся, возлюбленные, — обращается к нам святитель Лев Великий. — Спаситель наш ныне рождается! Не должно быть места скорби там, где обретает рождение Жизнь».

Согласно замыслу Творца, изначальное предназначение человека — обожение, вечная блаженная жизнь в благодатном единении с Богом. Однако по собственной воле человек отверг этот путь, став рабом греха и смерти, и сам уже не мог вернуться к первозданной чистоте и святости. Движимый состраданием к Своему творению, Бог пришел на землю, принял на Себя человеческую природу, «уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человекам» (Флп. 2:7). Перед человеком, каждым из нас, вновь открылись врата вечности, чтобы взойти на Небо.

Свт. Иоанн Златоуст говорит: «Потому что человечество не могло взойти, Он сошел вниз… Для того сошел, для того облекся плотью, чтобы я мог говорить с Ним». Чем больше мы в молитве собеседуем и соединяемся в Таинствах с Богом Любви, тем больше понимаем, насколько Он возлюбил нас, желая нас спасти и привести к вечной блаженной жизни.

Однако, чтобы Христос пребывал с нами, от нас требуются постоянные усилия. Духовная жизнь всегда предполагает не только борьбу со слабостями и грехами, но и неизменную устремленность ума и сердца к Богу. Мы все призваны к этому, а в Церкви, в ее Таинствах, мы черпаем силы и обретаем дерзновенное стремление к вечности. По этому пути уже более двух тысячелетий идут многие тысячи и тысячи верующих во Христа-Спасителя, в том числе и мы – современное поколение христиан.

Нелегкий путь пройден нами в минувшем году. Он был весьма непрост для многих людей, народов разных стран, для человечества в целом. Продолжающаяся пандемия ранее не известной болезни и связанные с ней ограничения и угрозы; безвременная потеря близких – все это лишает людей уже ставших привычными для нас чувств безопасности, стабильности и спокойствия. Многие испытывают растерянность и страх перед будущим, забывая об Отеческой Любви Божией ко всем нам и Его спасительном Промысле.

Для нас как христиан происходящее ― это не предлог для уныния: мир переживал в прошлом времена не менее драматичные и опасные. Что бы ни происходило – «Свет во тьме светит, и тьма его не может объять» (Ин. 1:5). Это серьезный повод задуматься о нашем отношении к Богу и к ближним, о жизни духовной по заповедям Христовым, покаянии, смерти, вечной жизни. Да будут сердца наши открыты Богу, будем уповать на милость Господа. «Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя», – говорит Псалмопевец.

Наш христианский долг — помогать друг другу, молитвенно поддерживать близких нам людей, усердно молиться о болящих, о врачах, о сотрудниках больниц, о всех тех, кто с риском для жизни борется за спасение больных, помогает страждущим, независимо от того, какой они национальности и вероисповедания.

Призываю всех православных чад Церкви Христовой усилить молитвы ко Господу! Усердно призывать в помощь Святую Деву Марию, Матерь Господа Иисуса Христа, святых земли Литовской, особенно Виленских мучеников Антония, Иоанна, Евстафия, ведь в 2022 году исполняется 675 лет со дня их преставления. Будем готовиться торжественно отметить эту священную дату.

В этот светлый день примите, Владыка Амвросий, всечестные отцы, дорогие братья и сестры, жители земли Литовской, мои самые теплые поздравления и добрые пожелания с великим праздником Рождества Христова и Новолетием! Господь да ниспошлет Вам, вашим родным и близким Свою радость, доброе здравие, утешение страдающим, исцеление болящим, Свою помощь и Свое небесное благословение! Возрадуемся и возвеселимся, яко с нами Бог! Аминь.