Рупшис: НАТО пристально следит за ситуацией в восточном регионе и мире

НАТО пристально следит за ситуацией в восточном регионе и мире, говорит главнокомандующий Вооруженными силами (ВС) Литвы, генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис, который во вторник принял участие в проходившей в Нидерландах и в онлайн-режиме внеочередной конференции Военного комитета НАТО.
«Было представлено общее понимание или картина безопасности. Ситуацию мы видим одинаково — как в Европе, так и шире», — сказал Рупшис BNS по телефону с командного пункта НАТО в Брюнсюме.
«Мы посмотрели и по отдельным регионам, обсудили действий своих основных учений, действия по сдерживанию, обменялись мнениями. Главный месседж тот, что к сложившейся ситуации НАТО относится с особым вниманием», — сказал он.
По его словам, угрозы, возникающие перед государствами Альянса — комплексные, ситуация у границ Украины, куда Россия стягивает свои силы, является одной из составляющих.
Главнокомандующий ВС также сказал, что у Альянса «есть четкая картина» и того, что происходит в Балтийском регионе и на всем восточном фланге.
«НАТО понимает, что происходит, у него есть четкая картина того, что происходит в Балтийском регионе и на всем восточном фланге, у него также есть четкое представление о том, как нам следует действовать в ответ на эти угрозы», — сказал Рупшис.
Киев утверждает, что Москва стянула 115 тыс. военных к границе Украины, в Крым и два восточных региона Украины, контролируемые поддерживаемыми Россией сепаратистами.
Кремль, в свою очередь, называет заявления Запада «истерией» и отклоняет обвинения в том, что планирует вторгнуться в Украину, одну часть которой – полуостров Крым – он уже аннексировала в 2014 году.