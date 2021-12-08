Рупшис: НАТО пристально следит за ситуацией в восточном регионе и мире

НАТО пристально следит за ситуацией в восточном регионе и мире, говорит главнокомандующий Вооруженными силами (ВС) Литвы, генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис, который во вторник принял участие в проходившей в Нидерландах и в онлайн-режиме внеочередной конференции Военного комитета НАТО.

«Было представлено общее понимание или картина безопасности. Ситуацию мы видим одинаково — как в Европе, так и шире», — сказал Рупшис BNS по телефону с командного пункта НАТО в Брюнсюме.

«Мы посмотрели и по отдельным регионам, обсудили действий своих основных учений, действия по сдерживанию, обменялись мнениями. Главный месседж тот, что к сложившейся ситуации НАТО относится с особым вниманием», — сказал он.