Ryanair отменяет плату за перенос даты полета, но не навсегда

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Авиакомпания объявила об отмене платы за изменение даты полета в июле и августе.

С 10 июня клиенты, которые приобретают билеты на июль и август, смогут менять даты своих без доплаты до 31 декабря 2020 года, пишет bb.lv

Ryanair объявил о возобновлении 40% своих рейсов с 1 июля 2020 года. Постепенное возвращение авиакомпании зависит от ограничений, которые будут существовать в различных странах ко времени начала полетов.

Однако, позже Ирландский лоукостер начал отменять запланированные на июль 2020 года рейсы в Великобританию, Испанию и Португалию.