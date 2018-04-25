Ryanair временно отменила штрафы за перебронирование

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Ирландская авиакомпания Ryanair разрешила бесплатно вносить изменения в бронирование билетов по всем новым бронированиям, которые будут сделаны в октябре и ноябре 2020 года, сообщает Аvianews.

Отмечается, что если пассажир не сможет лететь из-за запрета властей или же захочет изменить билет по другим причинам, он это сможет сделать бесплатно при условии, что новый рейс выполняется не позднее 21 марта 2021 года.

Также запрос на изменение авиакомпания должна получить не менее чем за неделю до изначального времени вылета. В противном случае Ryanair будет использовать стандартные правила, которые предусматривают штраф от 35 до 95 евро за каждый перелет.

В то же время, временный отказ от взимания штрафа со стороны Ryanair не освобождает пассажира от возможной доплаты разницы тарифов, если новый билет стоит дороже старого.

При этом новая политика касается только случаев добровольного изменения бронирования. Если авиакомпания изменит расписание или отменит рейс, пассажир получает право на полный возврат оплаченных средств или бесплатное перебронирование без оплаты разницы тарифов.