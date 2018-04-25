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С.Сквярнялис о коронавирусе в Беларуси: это может быть неуправляемый очаг

User:Grani-msk / CC BY-SA

Литовский премьер Саулюс Сквярнялис говорит, что ситуация с коронавирусом в Беларуси вселяет обеспокоенность, в соседнем государстве может быть неуправляемый очаг заболевания.

«Ситуация в Беларуси определённо вселяет обеспокоенность, что это может быть неуправляемый, неконтролируемый очаг», — сказал глава правительства после заседания кабмина журналистам.

В Вильнюс всё ещё выполняются регулярные полёты белорусской авиакомпанией «Белавиа», по словам премьера, также отдельные люди пользуются возможностью пересечения сухопутной границы между странами.

Литовское правительство в среду приняло решение запретить с ночи субботы пассажирское авиационное и паромное сообщение, за исключением парома из Киля в Клайпеду.

С. Сквярнялис сказал, что если со стороны Беларуси не будет «адекватного» ответа на коронавирусный кризис, то будет запрещено пересечение границы даже отдельным людям.

«Эти решения неизбежны, если мы не будем видеть, как государство реально и адекватно реагирует на эту ситуацию», — сказал он.

В среду было сообщено о второй смерти от коронавируса в Беларуси, но Минздрав этой страны не предоставляет информации об общем числе выздоровевших и выписанных из больниц людей, поэтому трудно подсчитать, сколько вообще инфицированных было зарегистрировано с начала вспышки.

Официальное число заражений COVID-19 в Беларуси может превышать 200 сообщил белорусский Минздрав.

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