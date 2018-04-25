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Премьер С.Сквярнялис обратился к сеньорам с просьбой оставаться дома

Фото BFL/Паулюса Пяляцкаса

Премьер-министр Саулюс Сквярнялис обратился к сеньорам страны с просьбой остерегаться коронавируса и оставаться дома.

«Я искренне прошу вас не выходить из дома. Даже в самые теплые весенние дни не идите гулять в парки и скверы.

«Продукты, лекарства и другие необходимые вещи вам могут принести и оставить у ваших дверей родственники, муниципальные служащие или волонтеры», — сказал премьер-министр.

В своем обращении к сеньорам С. Сквярнялис отметил, что они должны ограничить контакты с целью уменьшения вероятности заболевания коронавирусной инфекцией.

«Каждый день вы слышите призывы не выходить из дома, надевать маски, не встречаться с детьми и внуками. Это серьезное предупреждение основано на научных рекомендациях. Карантин используется во многих странах мира как наиболее эффективное средство борьбы с COVID-19», — сказал С. Сквярнялис.

Глава правительства заявил, что хочет успокоить сеньоров по поводу пенсий, призвав не прислушиваться к слухам.

«Я ответственно заявляю, что пенсии не будут снижены и будут выплачиваться вовремя», — сказал Сквярнялис в опубликованном в четверг заявлении.

Премьер-министр призвал пожилых людей позаботиться о получении пенсий и платежах при помощи интернет банка, заявил, что специалисты Содры готовы помочь в этом вопросе, нужно только позвонить по номеру 1883.

С. Сквярнялис также сообщил сеньорам, что о них могут позаботиться не только родственники, но и муниципальные служащие или волонтеры. Центр «Сильные вместе» („Stiprūs kartu“), созданный по общественной инициативе, готов оказать помощь, с ним можно связаться по телефону 1827.

«Коронавирус COVID-19 во всем мире является опасным для пожилых людей. В Литве мы также видим, что процент сеньоров среди инфицированных самый высокий. Более 600 человек уже заражены этим вирусом. Мы потеряли девять граждан почетного возраста. У всех были хронические заболевания », — подчеркнул премьер в своем обращении.

«Еще раз, давайте переживем этот карантин дома, а не в отделении интенсивной терапии больницы. Спасибо за ваше понимание и желаю вам крепкого здоровья и самого светлого настроения», — заканчивая сказал премьер.

В Литве коронавирус был подтвержден у 649 человек, девять человек умерли.

Чтобы остановить распространение COVID-19, в Литве с 16 марта был введен карантин. который был продлен до 13 апреля. Во время карантина запрещена деятельность почти всех магазинов, кроме тех, которые торгуют продуктами питания или лекарствами.

Информация ЛК по сообщению BNS

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