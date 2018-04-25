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С. Сквярнялис призывает страны Балтии договориться не покупать электричество с БелАЭС

Фото BFL/Паулюс Пяляцкис

Балтийские страны дискутируют о торговле электроэнергией с Беларусью после ввода в эксплуатацию Белорусской АЭС (БелАЭС), и премьер Литвы Саулюс Сквярнялис подчеркивает, что Литва по-прежнему добивается единой позиции Балтийских стран — отказа от покупки этой электроэнергии. 

Он сказал это в среду в беседе с премьерами Латвии и Эстонии, а также с ответственной за транспортную политику членом Еврокомиссии (ЕК) Адиной Валеан. 

«Литва по-прежнему принципиально добивается единой позиции Балтийских стран в вопросе об ограничении торговли электроэнергией с небезопасных электростанций третьих стран», — приведены в сообщении слова С. Сквярнялиса. В сообщении отмечается, что такую позицию Литвы поддерживает и Польша.

Кабмин на прошлой неделе обсудил предложение о соглашении стран Балтии по торговле электроэнергией с третьими странами, однако никакие решения не были приняты. 

Во время удаленной встречи также обсуждались важные для региона Балтии транспортные и энергетические проекты. 

При обсуждении проекта железной дороги европейской колеи Rail Baltica С. Сквярнялис сказал, что главная цель — своевременная реализация проекта Rail Baltica.

«Литва выполняет работы и сделает это к 2026 году», — сказал премьер. 

В обнародованном ЕК Плане восстановления экономики Европы проект Rail Baltica выделяется как проект особой важности в плане оживления экономики во всем регионе. 

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