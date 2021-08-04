С. Сквярнялис: среди консерваторов есть те, кто может успешнее управлять кризисом миграции

Фото BFL/Паулюс Пяляцкис

Предлагающий министру внутренних дел Литвы Агне Билотайте уйти в отставку лидер парламентской оппозиции Саулюс Сквярнялис говорит, что среди парламентских консерваторов есть люди, которые могут успешнее управлять миграционным кризисом.

«Среди консерваторов есть люди, которые могли бы намного успешнее управлять этим кризисом», — сказал С. Сквярнялис в среду BNS.

Однако фамилии экс-премьер не назвал.

«Конечно, но если бы я назвал какую-то фамилию, то кто-то сказал бы, что это кандидат оппозиции, и я бы испортил человеку карьеру. Я вижу, что среди правящих и членов сейма есть те, кто точно мог бы занять эту позицию, но это прерогатива премьер-министра и президента», — сказал парламентарий.

«Естественно, что глава правительства защищает каждого своего министра, я тоже так делал», — добавил он.

Лидер оппозиции также выразил мнение, что во время кризиса с миграцией, когда нужна максимальная сплоченность, портфель министра ВД должен быть делегирован именно крупнейшей силе правящих в парламенте.

По словам С. Сквярнялиса, несмотря на все усилия, для консерватора А. Билотайте управление кризисом и принятие решений чересчур сложны.

«Полная неподготовленность, отсутствие своевременных решений, метания, отсутствие общения и коммуникации с обществом, повышение напряженности внутри страны, если говорить о местных общинах, называние всяческими антигосударственными элементами и тому подобное, отсутствие решений по тактике, как должны поступать наши службы при охране нашей границы, как следует поступать с нелегальными мигрантами — из расселение, охрана и все остальное», – сказал С. Сквярнялис.

«Пограничники стали едва ли не службой расселения и коммунальных услуг вместо того, чтобы охранять госграницу, надлежащие резервы не привлечены, не приняты решения относительно конкурсных закупок во время экстремальной ситуации – как по услугам расселения, так и по инфраструктуре, так что кажется, что иногда принимаются хорошие решения, но с заметным опозданием», – сказал он.

В Литву через границу с Беларусью в этом году попали 4090 мигрантов, преимущественно из Ирака.

Должностные лица Литвы называют выросшие потоки незаконной миграции гибридной агрессией белорусского режима.