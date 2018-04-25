С.Сквярнялис: вновь смогут работать и часть крупных торговцев

В ближайшие дни магазины, находящиеся в крупных торговых центрах, также смогут начать работать с условием наличия входа с улицы, ограничения потока людей и соблюдения прочих мер безопасности, заявил премьер-министр Саулюс Сквярнялис.
«Если будут отвечать требованиям, то можно будет предоставлять услуги в таких торговых заведениях», – заявил премьер в среду после заседания правительства.
«Существенным в отношении этих магазинов и услуг, находящихся в крупных торговых центрах, которые концентрируют достаточно большой спектр услуг, являет то, что от торговли до питания, ограничения призваны не создавать скопления людей», – добавил он.
Президент Ассоциации торговых компаний Рута Вайнене подтвердила, что правительство разрешило возобновить деятельность всех торговцев, у которых есть вход с улицы, независимо от их размера. По ее словам, это означает, что вновь смогут работать Senukai, Ermitazas, Depo (магазины строительных и бытовых товаров), отдельные магазины одежды, обуви, и прочие – как маленькие, так и крупные магазины.
После действовавших месяц ограничений в среду правительство разрешило некоторым видам бизнеса возобновить деятельность. Послабления для бизнеса будут действовать при условии соблюдения мер безопасности, в противном случае предусматриваются санкции, а ограничения могут вернуться.
Деятельность может быть возобновлена, если будут регулироваться потоки клиентов, одновременно могут обслуживать лишь одного человека. Предприятия должны соблюдать все требования безопасности, которые установит Министерство здравоохранения.
Решением правительства, магазины и ремонтные мастерские должны обеспечить 10 кв. метров площади на одного человека или обслуживать одновременно только одного покупателя, а в компаниях услуг прямые контакты с клиентом должны длиться не более 20 минут.