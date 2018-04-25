С.Сквярнялис: вновь смогут работать и часть крупных торговцев

Nuotrauka BFL/ Andrius Ufartas

В ближайшие дни магазины, находящиеся в крупных торговых центрах, также смогут начать работать с условием наличия входа с улицы, ограничения потока людей и соблюдения прочих мер безопасности, заявил премьер-министр Саулюс Сквярнялис.

«Если будут отвечать требованиям, то можно будет предоставлять услуги в таких торговых заведениях», – заявил премьер в среду после заседания правительства.

«Существенным в отношении этих магазинов и услуг, находящихся в крупных торговых центрах, которые концентрируют достаточно большой спектр услуг, являет то, что от торговли до питания, ограничения призваны не создавать скопления людей», – добавил он.

Президент Ассоциации торговых компаний Рута Вайнене подтвердила, что правительство разрешило возобновить деятельность всех торговцев, у которых есть вход с улицы, независимо от их размера. По ее словам, это означает, что вновь смогут работать Senukai, Ermitazas, Depo (магазины строительных и бытовых товаров), отдельные магазины одежды, обуви, и прочие – как маленькие, так и крупные магазины.

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

После действовавших месяц ограничений в среду правительство разрешило некоторым видам бизнеса возобновить деятельность. Послабления для бизнеса будут действовать при условии соблюдения мер безопасности, в противном случае предусматриваются санкции, а ограничения могут вернуться.

Nuotrauka BFL/ Karolis Kavolėlis

Деятельность может быть возобновлена, если будут регулироваться потоки клиентов, одновременно могут обслуживать лишь одного человека. Предприятия должны соблюдать все требования безопасности, которые установит Министерство здравоохранения.

Решением правительства, магазины и ремонтные мастерские должны обеспечить 10 кв. метров площади на одного человека или обслуживать одновременно только одного покупателя, а в компаниях услуг прямые контакты с клиентом должны длиться не более 20 минут.