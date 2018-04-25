С уходом К. Барткявичюса развалилась правящая фракция «Во благо Литвы»

Глава бывшей фракции «Во благо Литвы» Витаутас Камблявичюс сказал, что решение К. Барткявичюса стало для него неожиданностью – он узнал о нем перед самым заседанием.

«Я только сейчас узнал, я просто не понимаю, что у меня за люди. Принимают решения, но меня не информируют. Уважаемый Кястутис мог прийти ко мне за несколько дней и сказать – я выхожу из фракции. Он пришел сегодня ко мне перед самым (заседанием) (…)», – сказал BNS В. Камблявичюс.

В. Камблявичюс предположил, что К. Барткявичюс ушел из-за того, что «застряли все эти проблемы с постом министра, он очень хотел быть этим министром».

Лидер правящих «аграриев» Рамунас Карбаускис говорит, что после развала фракции «Во благо Литвы» правящие формально утратили большинство, однако «в плане голосов ничего не изменилось».

«Это означает, что коалиция уменьшилась на столько человек, сколько их было во фракции, каким будет решение фракции, восстановится ли она, я не знаю, но в плане голосов никакой разницы нет, эти люди не изменили свое мнение», – сказал Р. Карбаускис BNS в понедельник.

«Один человек, который ушел, даже он голосует с правящим большинством, так что не вижу здесь проблемы», – добавил глава правящих «аграриев».

У правящих до развала фракции «Во благо Литвы» формально было 74 голоса, теперь у них осталось 67 парламентариев.