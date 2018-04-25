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TOP,Новости,Политика,Сейм Литвы

С уходом К. Барткявичюса развалилась правящая фракция «Во благо Литвы»

  • Фото BFL/Каролис Каволелис

Член сейма Литвы Кястутис Барткявичюс вышел из входящей в состав правящей коалиции фракции «Во благо Литвы», и эта группа в парламенте развалилась. Об этом стало известно на заседании сейма в понедельник.

«Фракция образуется на основании нашего устава из семи членов, поскольку семи членов не осталось, фракция не существует, и все ее члены становятся членами Смешанной группы членов сейма, пока не будет создана другая фракция», – сообщила заместитель председателя сейма Рима Башкене.

Связаться с самим К. Барткявичюсом BNS пока не удалось.

В этой фракции было семь парламентариев – минимальное число членов сейма, необходимое для создания фракции.

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Глава бывшей фракции «Во благо Литвы» Витаутас Камблявичюс сказал, что решение К. Барткявичюса стало для него неожиданностью – он узнал о нем перед самым заседанием.

«Я только сейчас узнал, я просто не понимаю, что у меня за люди. Принимают решения, но меня не информируют. Уважаемый Кястутис мог прийти ко мне за несколько дней и сказать – я выхожу из фракции. Он пришел сегодня ко мне перед самым (заседанием) (…)»,  – сказал BNS В. Камблявичюс.

В. Камблявичюс предположил, что К. Барткявичюс ушел из-за того, что «застряли все эти проблемы с постом министра, он очень хотел быть этим министром».

Лидер правящих «аграриев» Рамунас Карбаускис говорит, что после развала фракции «Во благо Литвы» правящие формально утратили большинство, однако «в плане голосов ничего не изменилось».

«Это означает, что коалиция уменьшилась на столько человек, сколько их было во фракции, каким будет решение фракции, восстановится ли она, я не знаю, но в плане голосов никакой разницы нет, эти люди не изменили свое мнение», – сказал Р. Карбаускис BNS в понедельник.

«Один человек, который ушел, даже он голосует с правящим большинством, так что не вижу здесь проблемы», – добавил глава правящих «аграриев».

У правящих до развала фракции «Во благо Литвы» формально было 74 голоса, теперь у них осталось 67 парламентариев.

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