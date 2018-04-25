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TOP,Новости,Образование,Общество

С января в большинстве самоуправлений дошкольники будут получать бесплатные обеды

  • Фото BFL/Андрюс Уфартас

Уже в январе, дошкольники получат бесплатное питание в 296 школах в 51 самоуправлении по всей стране.

По словам советника по связям с общественностью министра социального обеспечения и труда, Эгле Самошкайте,  эти самоуправления  выразили готовность участвовать в проекте министерства. В настоящее время  в проекте не будут участвовать следующие  самоуправления:  Паланга, Кретинга, Плунге, Скуодас, Швянчёнис, Тельшяйский и Тракайский районы, Бирштонас и Висагинас.

 В общей сложности около 5 000 дошкольников с января будут получать бесплатный обед, а с сентября бесплатно питаться будут дошкольники и первоклассники во всей стране.

В этом году бесплатное питание дополнительно получат 49,6 тысяч учеников.

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 До сих пор бесплатное питание предоставлялось только детям из неблагополучных семей, которых насчитывалось около 50 000.

В этом году в бюджете на бесплатное питание дополнительно предусмотрено 6,9 млн. евро.

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