С января в большинстве самоуправлений дошкольники будут получать бесплатные обеды

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Уже в январе, дошкольники получат бесплатное питание в 296 школах в 51 самоуправлении по всей стране.

По словам советника по связям с общественностью министра социального обеспечения и труда, Эгле Самошкайте, эти самоуправления выразили готовность участвовать в проекте министерства. В настоящее время в проекте не будут участвовать следующие самоуправления: Паланга, Кретинга, Плунге, Скуодас, Швянчёнис, Тельшяйский и Тракайский районы, Бирштонас и Висагинас.

В общей сложности около 5 000 дошкольников с января будут получать бесплатный обед, а с сентября бесплатно питаться будут дошкольники и первоклассники во всей стране.

В этом году бесплатное питание дополнительно получат 49,6 тысяч учеников.