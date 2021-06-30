Саммит V4 в польском Катовице

Премьер-министры четырех центральноевропейских стран собрались в среду на саммит в южном польском городе Катовице, чтобы обсудить ряд региональных и европейских стратегий и определить будущие приоритеты.
Четыре главы правительств встретились, чтобы подвести итоги председательства Польши в их региональной Вышеградской четверке (V4) и обсудить планы на следующий год, поскольку Венгрия готовится взять на себя руководство, сообщило информационное агентство IAR общественного вещателя Польского радио.
Ранее в этом году Матеуш Моравецкий из Польши, Виктор Орбан из Венгрии, Андрей Бабиш из Чешской Республики и Игорь Матович из Словакии встретились в историческом польском городе Краков, чтобы отметить 30-летие Вышеградской группы из четырех стран и наметить будущий курс партнерства.
Эта встреча включала подписание специальной юбилейной декларации и отдельной цифровой декларации четырьмя премьер-министрами. В то время в расписании также была панельная дискуссия о будущем региона на фоне усилий по развитию бизнеса, творчества и инноваций.
В феврале президенты Польши, Чешской Республики, Венгрии и Словакии собрались на двухдневный саммит в северной Польше, чтобы отметить 30-летие Вышеградской четверки и обсудить восстановление после пандемии в регионе.
Вышеградская четверка, или V4, является платформой регионального сотрудничества, которую четыре центральноевропейские страны создали в 1991 году. Государственный департамент США в феврале поздравил четыре центральноевропейские страны с тем, что они отметили три десятилетия партнерства.024.by