Саммит V4 в польском Катовице

Ранее в этом году Матеуш Моравецкий из Польши, Виктор Орбан из Венгрии, Андрей Бабиш из Чешской Республики и Игорь Матович из Словакии встретились в историческом польском городе Краков, чтобы отметить 30-летие Вышеградской группы из четырех стран и наметить будущий курс партнерства.

Эта встреча включала подписание специальной юбилейной декларации и отдельной цифровой декларации четырьмя премьер-министрами. В то время в расписании также была панельная дискуссия о будущем региона на фоне усилий по развитию бизнеса, творчества и инноваций.

В феврале президенты Польши, Чешской Республики, Венгрии и Словакии собрались на двухдневный саммит в северной Польше, чтобы отметить 30-летие Вышеградской четверки и обсудить восстановление после пандемии в регионе.

Вышеградская четверка, или V4, является платформой регионального сотрудничества, которую четыре центральноевропейские страны создали в 1991 году. Государственный департамент США в феврале поздравил четыре центральноевропейские страны с тем, что они отметили три десятилетия партнерства.