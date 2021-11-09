Самый экзотический Оркестр в мире выступит в это воскресенье в Вильнюсе

Сенсация для любителей экзотики высочайшего культурного уровня! Уже в эту пятницу в Каунасской Филармонии (начало в 20:00) и 14 ноября в Вильнюсе, в зале «Dūmų fabrikas» (начало в 18:00) состоятся необычные и магические концерты: впервые в истории в Литве выступит Национальный Оркестр Тувы!

Для тех, кто под словом «оркестр» представляет нечто академическое, классическое, чинно-интеллигентное и благообразное пусть остаются дома! :)

В данном случае речь идет о коллективе оркестровых размеров, искусство которого исходит из шаманских камланий и буддийских медитаций, уникальных звукоизвлечений, аналогов которым нет нигде в мире!

В программе вы увидите сочетание искусной игры на традиционных тувинских инструментах, сценических костюмов и искренности самих музыкантов добавляют визуальной экзотики выступлениям Тувинского национального оркестра, а мощная энергетика, излучающая артистами – ВИРТУОЗАМИ ГОРЛОВОГО ПЕНИЯ, захватывает с первых же нот и не отпускает даже после!

На концерте зрители услышат музыку, рожденную в Центре Азии, вместе с артистами совершат удивительное путешествие в бескрайние просторы тувинских степей и Саянских гор, почувствуют стремительное течение величественного Енисея, ощутят живое соприкосновение с древним народом – скифами.

Оркестр приглашает вас посетить уникальный концерт, впечатления от которого останутся с вами на всю жизнь!

Билеты на концерты продаются во всех кассах Tiketa.lt

На концерт могут попасть все, кто имеет хотя бы один из перечисленных документов:

Galimybių pasаs или Европейский ковид-пасспорт или справка о вакцинации или справка о том, что Вы переболели ковидом или «свежий» отрицательный тест!

Любая информация по сотрудничеству, по билетным заявкам: по телефону: +370 686 13883