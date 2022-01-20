Самый скандальный и драматичный матч за всю историю шахмат в фильме «Чемпион мира»

21 января в кинотеатрах можно посмотреть новую работу от создателей «T-34» и «Движение вверх“– невероятно напряженную драму «Чемпион мира». В новой картине режиссера Алексея Сидорова и продюсера Никиты Михалкова, затаив дыхание, мы будем наблюдать за игрой таких актеров, как Константин Хабенский, Владимир Вдовиченков, Иван Янковский, Виктор Добронравов и окунемся в мир эмоций, царивший на шахматном матче в 1987 году, за которым пристально следил весь мир.

До сих пор этот матч считается самым скандальным за всю исторю шахмат. Картина перенесет нас на далекие Филиппины, где происходила беспрецедентная борьба за звание чемпиона мира. Против 27-летнего молодого гения, идеалиста, уже не раз покорившего пьедестал шахматного Олимпа, Анатолия Карпова (акт. Иван Янковский) играет мастер высшего класса с непредсказуемым характером – 47-летний Виктор Корчной (акт. Константин Хабенский). Прильнув к экранам телевизоров и радиоприемникам, миллионы людей наблюдали за ходом матча.

Для политических структур того времени этот матч был своеобразным символом безусловного интеллектуалного превосходства. Краски турнира сгущались тем, что Виктор Корчной представлял Швейцарию. Его эмиграция приравнивалась измене Родины.

Виртуозная игра продолжалась целых 110 дней, было сыграно 32 партии, которые вымотали обоих игроков до предела. Важна каждая деталь – язык тела, движения рук и глаз. Психологическое напряжение усугублялось присутствующими на чемпионате темными политическими силами. Игрокам «палки в колеса» постоянно совали какие-то специально нанятые парапсихологи, гипнотизеры, сектанты, передающие тайные знаки противнику.

Безумный психологический поединок, изматывающие часы игры, расшатанные нервы, внутренняя злость, измождение, галлюцинации, бессонница, интриги, забытые близкие и друзья – такова цена, которую приходится платить на пути к победе.

«Чемпион мира» – фильм о вызовах, которые нам приходится принимать от жизни, об огромной ответственности и важности родных и близких в самые тяжелые периоды жизни.

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