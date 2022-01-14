Санкции ЕС против России продлены на полгода

Европейский союз в четверг, 13 января, продлил на шесть месяцев секторальные экономические санкции против России за действия, подрывающие суверенитет и территориальную целостность Украины. Об этом говорится на сайте Совета ЕС.

«Совет принял решение продлить запретительные меры, нацеленные на конкретные сектора российской экономики, на 6 месяцев, до 31 июля 2022 года», — говорится в заявлении.

Решение принято по результатам оценки выполнения минских соглашений по урегулированию на Донбассе.

Экономические санкции ЕС были введены 31 июля 2014 года и с тех пор регулярно продлеваются.

Накануне в Сенат США внесли законопроект о новых санкциях против России, которые будут введены в случае вторжения РФ в Украину. Санкции коснутся высшего политического и военного руководства России, финансовых институтов, добывающей промышленности и компании Nord Stream 2.

В России заявили, что введение санкций против президента Владимира Путина «фактически можно приравнять к инициативе по разрыву отношений».