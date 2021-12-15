Санкции США и ЕС в отношении Беларуси должны быть синхронизированы — Ландсбергис

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Санкции США и Евросоюза (ЕС) должны быть синхронизированы, тогда их будет проще реализовать, считает министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

«Обращаю внимание, что Соединенные Штаты зачастую, особенно при принятии новейших санкционных пактов в Европе, отвечали практически идентичными пакетами в Соединенных Штатах. В данном случае мы имеем явное отклонение от того факта, что Европа ввела санкции в отношении определенных продуктов из удобрений, которые не могут ввозиться в ЕС, а США – в отношении всего юридического лица», – сказал он журналистам в среду перед заседанием правительства.

«Было бы хорошо, если бы эти санкции были синхронизированы, тогда бы разрешились многие другие вопросы», — сказал министр.