Санкции США и ЕС в отношении Беларуси должны быть синхронизированы — Ландсбергис

Санкции США и Евросоюза (ЕС) должны быть синхронизированы, тогда их будет проще реализовать, считает министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.
«Обращаю внимание, что Соединенные Штаты зачастую, особенно при принятии новейших санкционных пактов в Европе, отвечали практически идентичными пакетами в Соединенных Штатах. В данном случае мы имеем явное отклонение от того факта, что Европа ввела санкции в отношении определенных продуктов из удобрений, которые не могут ввозиться в ЕС, а США – в отношении всего юридического лица», – сказал он журналистам в среду перед заседанием правительства.
«Было бы хорошо, если бы эти санкции были синхронизированы, тогда бы разрешились многие другие вопросы», — сказал министр.
Он повторил, что нынешние американские санкции не влекут за собой правовых последствий для Литвы.
Ландсбергис добавил, что правительство все еще ищет способы управления возникающими рисками, как юридическими, так и финансовыми.
После вступления в силу санкций США 8 декабря транзит удобрений белорусского производителя «Беларуськалий» через Литву не прекратился, поскольку в ноябре компания внесла авансовые платежи Литовским железным дорогам.
Уже после вступления санкций в силу правительство объявило, что будет добиваться расторжения договора Lietuvos gelezinkeliai c «Беларуськалием», хотя утверждает, что санкции США напрямую к транзиту удобрений в Литве не применяются.
Во вторник также было заявлено, что должность покинет глава Lietuvos gelezinkeliai Мантас Бартушка.