Сегодня вступили в силу изменения в порядке въезда в Беларусь в условиях пандемии

Фото BFL/Шарунаса Мажейки

С 17 июля 2021 года вступили в силу изменения в порядке въезда в Беларусь в условиях пандемии, сообщается на портале Госпогранкомитета страны.

Среди нововведений:

✅ уменьшение срока самоизоляции с 10 до 7 дней;

✅ освобождение пребывающих лиц от самоизоляции при наличии сертификата о проведенном курсе вакцинации от COVID-19;

✅ возможность представления ПЦР-теста в системе «Путешествую без COVID-19»;

✅ разрешение безвизового въезда иностранцев на 5 дней для вакцинации;

✅ разрешение выезда за границу гражданам Беларуси к месту постоянного жительства по документу, подтверждающему не только постоянное проживание в иностранном государстве, но и временное (не чаще одного раза в 6 месяцев);

✅ разрешение выезда иностранцам, имеющим разрешение на постоянное или временное проживание на территории Республики Беларусь в страну своего гражданства (не чаще одного раза в 6 месяцев);

✅ разрешение выезда гражданам Беларуси, иностранцам, имеющим разрешение на постоянное или временное проживание в нашей стране и гражданам России на территорию Калининградской области России железнодорожным транспортом без пересадок в пути следования.

Исчерпывающая информация о порядке пересечения белорусской границы в условиях COVID-19 размещена в спецразделеинтернет-портала.