Сейм единогласно осудил попытки России переписать историю

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

В четверг литовский парламент единогласно осудил попытки России переписать историю.

Сейм 106 голосами «за» принял резолюцию «о попытках Российской Думы переписать историю и поставить по сомнения основания современной цивилизации и международного права».

Так парламент оценил попытку Госдумы отозвать решение, которым она сама тридцать лет назад осудила пакт Молотова-Риббентропа.

Представивший резолюцию один из ее инициаторов, член Комитета по иностранным делам сейма, консерватор Эмануэлис Зингерис сказал, что этот шаг российского парламента является «печальны и невероятным исходом российской демократии».

В резолюции отмечается, что целью попытки отозвать решение по осуждению пакта «была бы реабилитация как советских, так нацистских тоталитарных режимов с отрицанием их международных преступлений».

В документе сейм заявляет, что строго осуждает подобные попытки России и оценивает их как покушение на основания современной цивилизации и международного права.

«Такими действиями системного исторического ревизионизма Российская Дума стремится оправдать нынешнюю агрессивную политику России и агрессию в отношении соседних государств, поставить под сомнение государственность соседних стран, основываясь на концепциях «ближнего зарубежья», «русского мира», «защиты соотечественников».

Резолюция также обязывает спикера сейма Виктораса Пранцкетиса поднять вопрос о рассмотрении упомянутых действий России на Госсовете по обороне.

23 августа 1939 года министры ИД Германии и Советского Союза подписали договор о ненападении — так называемый пакт Молотова-Риббентропа, а также секретные протоколы к нему.

В соответствии с ними, советы и нацисты накануне Второй мировой войны разделили между собой страны Балтии и Польшу на сферы влияния. Вскоре после подписания пакта началась Вторая мировая война, Литва и Польша были оккупированы.

В парламенте России зарегистрирована инициатива отзыва осуждения пакта Молотова-Риббентропа, принятого тридцать лет назад. Литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс называл это попыткой фальсификации истории.

Страны Балтии в эти дни отмечают годовщину начала ссылок, которые проводила советская власть. Массовые аресты и ссылки литовцев вглубь СССР начались 14 июня 1941 года.

По данным Центра исследований геноцида и сопротивления жителей Литвы, во время первой оккупации советы сослали, убили, бросили в тюрьмы около 23 тысяч жителей страны. До 1953 года из Литвы было выслано в общей сложности около 130 тыс. человек, еще около 156 тыс. литовцев было осуждено на тюремные сроки.