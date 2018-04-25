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TOP,Новости,Образование,Общество

Сейм готов узаконить обучение на дому

Фото pixabay.com

До узаконивания возможности обучения в семье остался один шаг. Сейм одобрил поправки к Закону об образовании, предусматривающие домашнее обучение. После обсуждения за поправки проголосовали 63 члена Сейма, 3 были против и 17 – воздержались.

Если Сейм одобрит инициативу группы парламентариев, ребенку будут созданы возможности учиться самостоятельно, не посещая ежедневно школу, то есть обучаться на дому.

Предлагается, чтобы поправка вступила в силу с 1 сентября 2020 года.

Гинтарас Степонавичюс, член комитета Сейма по образованию и науке, представивший проект, отметил, что в проект было внесено больше предохранителей, чем в оригинальной версии.

«Когда мы услышали о том, что государство обеспокоено тем, что дети из семей, подвергающихся социальному риску, не попадут в изолированную среду по религиозным или другим соображениям, мы включили дополнительные гарантии в законопроект», — сказал Степонавичюс.

В первоначальном проекте указывалось, что школа имеет право проверять условия семейного воспитания, и впоследствии это положение было усилено, чтобы сделать его обязательным.

Предполагается, что до заключения договора об обучении ребенка в семье школа с помощью необходимых специалистов оценивает условия семейного воспитания, зрелости и знаний ребенка.

Предполагается, что до заключения договора об обучении ребенка в семье школа с помощью необходимых специалистов оценивает условия семейного воспитания, зрелости и знаний ребенка.

«Первоначальное положение заключалось в том, что школа могла оценить (условия) до заключения договора, а нынешнее является обязательным условием, чтобы школа знала положение конкретной семьи и условия воспитания в ней», — сказал Г. Степонавичюс.

Консерватор Витаутас Юозапайтис призвал своих коллег «не бояться проекта, потому что если на начальном этапе возникли вопросы о социализации и контроле, то сейчас он улучшен и действительно безопасен».

 «Я думаю, что мы должны дать возможность в демократическом государстве дать людям возможность воспитывать детей дома», — сказал член Сейма.

Поправки к Закону об образовании предусматривают, что школа, с которой заключен договор об образовании, должна консультировать учеников, предоставлять учебные материалы, периодически оценивать прогресс и достижения в обучении и обеспечивать необходимость социализации.

По данным авторов поправок, в большинстве европейских стран обучение в семье разрешено и узаконено. Домашнее обучение узаконено в Конституциях Ирландии, Бельгии, Дании, Финляндии, Италии, Польше, Португалии и других стран.

По сведениям инициаторов поправок, сейчас домашнее обучение в Литве может быть актуально для 100-200 учеников.

Информация ЛК подготовлено по сообщению BNS

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