Сейм Литвы должен утвердить бюджет Фонда обязательного страхования здоровья

Nuotrauka BFL/ Inga Juodytė

В четверг литовский парламент должен принять бюджет Фонда обязательного страхования здоровья (ФОСЗ) на 2020 год.

Доходы и расходы фонда должны составить приблизительно 2,305 млрд евро и будут на 240 млн евро больше, чем в этом году.

200,8 млн евро планируется отправить в резерв, который в конце 2020 года достигнет 570,382 млн евро.

Бюджет ФОСЗ должен был быть принят во вторник, однако это не удалось по причине нехватки голосов депутатов.

В бюджете предусмотрены средства на компенсации лекарств для жителей 75 лет и старше, а также получающих низкие доходы. Дополнительные средства предусмотрены и для здравоохранения, реабилитации, санаторного лечения и оздоровительных программ.