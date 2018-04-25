default image
Для детей с социальным риском детсады будут обязательны

Подробнее...
default image
Карантин выходного дня в Украине поможет избежать жесткого локдауна

Подробнее...
default image
Кабмин примет решение об изоляции по приезде из стран с COVID на норочных фермах

Подробнее...
default image
ЕС вводит пошлины против США по делу Boeing

Подробнее...
default image
Чехия ввела новые правила пересечения границы

Подробнее...
default image
Сейм Литвы обратился в КС с тем, чтобы он высказался по результатам выборов

Подробнее...
default image
За сутки от COVID-19 умерло 11 человек, среди них - самая молодая жертва с начала пандемии

Подробнее...
default image
Азербайджан, Армения и Россия подписали соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе

Подробнее...
default image
А. Вярига не сомневается, что через 3 недели карантин в Литве будет продлен

Подробнее...
default image
За сутки в Литве установлено 1109 случаев COVID-19, от коронавируса скончались 11 человек

Подробнее...
default image
ВОЗ выступила против закрытия школ из-за COVID

Подробнее...
default image
Жители Литвы перевели партиям 1,1 млн евро своего подоходного налога

Подробнее...
default image
Литва закупит у США четыре вертолета Black Hawk, договор – на этой неделе

Подробнее...
default image
Боррель назвал пандемию "элементом битвы мировоззрений"

Подробнее...
default image
Польша ратифицировала договор с США об усилении военного сотрудничества

Подробнее...
default image
Суд объявит решение по спору об увольнении экс-судьи Э. Лаужикаса

Подробнее...
default image
Въезд в Ирландию регулируют Европейские правила

Подробнее...
default image
В Литве не выявлено повышения радиации – Центр радиационной безопасности

Подробнее...
default image
В ОАЭ отменили уголовные наказания за употребление алкоголя и сожительство вне брака

Подробнее...
default image
А. Вярига: обсудим возможность работы с больными медиков с бессимптомной формой ковида

Подробнее...
default image
БелАЭС с полудня воскресенья прекратила выработку электроэнергии

Подробнее...
default image
Пандемия коронавируса вышла на новый этап - ВОЗ

Подробнее...
default image
В Австрии стартовала спецоперация против радикальных исламистов

Подробнее...
default image
В космос запущен уже шестой литовский спутник компании NanoAvionics

Подробнее...
default image
И. Шимоните: можно осторожно надеяться на то, что отношения США и ЕС будут менее острыми

Подробнее...
default image
Пандемия набирает обороты: в каких странах наблюдается стремительный рост заражений COVID-19

Подробнее...
default image
На Канарские острова за выходные прибыли 1600 мигрантов

Подробнее...
default image
В договоре правых не говорится о том, какой будет Литва – Р. Карбаускис

Подробнее...
default image
В больницах с COVID-19 находится 944 человека, 80 из них – в реанимации

Подробнее...
default image
За сутки в Литве выявлено 1056 случаев коронавируса, три человека умерли

Подробнее...
default image
Поддержка Тайваня-это о том, что мы видим не только то, что происходит рядом - И. Шимоните

Подробнее...
default image
В США началась подготовка к инаугурации

Подробнее...
default image
В Польше забастовки будут устраиваться каждый понедельник

Подробнее...
default image
Консерваторы, либералы и Партия свободы Литвы подписали коалиционное соглашение

Подробнее...
default image
ВОЗ призвала страны готовиться к новой пандемии

Подробнее...
default image
Г. Науседа : трансатлантические связи ЕС и США станут более искренними

Подробнее...
default image
Правые Литвы подпишут коалиционное соглашение, основные пункты

Подробнее...
default image
ООН приняла резолюция о днях памяти жертв Второй мировой войны 8 и 9 мая

Подробнее...
default image
Венгрия ввела комендантский час

Подробнее...
default image
С понедельника нужно изолироваться по прибытии из 4 охваченных COVID-19 стран

Подробнее...
TOP,Выборы,Новости,Сейм Литвы

Сейм Литвы обратился в КС с тем, чтобы он высказался по результатам выборов

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Во вторник сейм Литвы обратился в Конституционный суд (КС) с тем, чтобы последний высказался по поводу результатов парламентских выборов. 

Постановление «О запросе в Конституционный суд Литовской Республики» принято 62 голосами «за», «против» были 23 и 10 парламентариев воздержались. 

В постановлении запрашивается вывод КС о том, не был ли нарушен закон о выборах в связи с кампанией Андрюса Тапинаса и телекомпании Laisves TV против руководителя Избирательной акции поляков Литвы — Союза христианских семей (ИАПЛ — СХС) Вальдемара Томашевского. 

К обращению в КС добавилась ИАПЛ-СХС входящая в нынешнюю правящую коалицию, а в сейме нового созыва не преодолевший обязательный пятипроцентный заградительный барьер. Когда Главная избирательная комиссия утвердила результаты выборов, партия обратилась к президенту и сейму, с тем, чтобы они обратились в КС по вопросу нарушения закона. 

ИАПЛ-СХС просили отменить результаты выборов в многомандатном округе по причине кампании ведущего и общественного деятеля А. Тапинаса, целью которой было то, чтобы партия не прошла в сейм, а также результаты выборов в одномандатном округе в Панеряй-Григишкес в связи выявленными несоответствиями. 

По закону, участники выборов в течение 24 часов от решения Главной избирательной комиссии могут их обжаловать в сейме или президенту, а сейм или президент не позднее 48 часов могут обратиться в Конституционный суд с запросом о нарушении закона о выборах в сейм. 

Департамент по вопросам права сейма обратил внимание на то, что установленные сроки для обращения с запросом в КС по поводу нарушения закона о выборах истекли 3 ноября. Однако, завершающие срок полномочий правящие утверждают, что так произошло не по вине сейма, а по вине председателя парламента Виктораса Пранцкетиса. 

Пресс-секретарь спикера Паулюс Жеймис информировал BNS о том, что первая жалоба ИАПЛ-СХС была получена 26 октября, то есть еще до утверждения официальных результатов выборов и была передана Комитету по госуправлению и делам самоуправлений сейма. По его словам, вторую просьбу к парламенту обратиться в КС спикер получил от В. Томашевского лично, уже спустя указанных в законе 24 часов, предназначенных для обжалования результатов выборов. 

Главная избирательная комиссия констатировала, что акций «До свидания, Волдеморт» и издание «До свидания, Вальдемар» были негативной рекламой ИАПЛ-СХС,  однако закон о предвыборной кампании нарушен не был, так как ни А. Тапинас, ни интернет-канал  Laisves TV не были участниками политической кампании.

А. Тапинас придерживается позиции, согласно которой он не нарушал никаких правовых актов. 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.