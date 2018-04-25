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Сейм Литвы предоставил гарантию на кредит для терминала СПГ

  • Фото lrv.lt

В четверг сейм Литвы предоставил госгарантию на получение кредита компании Klaipėdos nafta у Северного инвестиционного банка (СИБ, NIB). 

Однако, по предложению члена Комитета по экономическим делам сейма Эугениюса Гянтвиласа, сумма гарантии снижена на 20 млн евро по сравнению с запрашиваемой правительством. 

За принятие постановления «О предоставлении государственной гарантии Северному инвестиционному банку» в четверг проголосовал 71 депутат, «против» были 11, а 19 воздержались. 

Кредиты будут взяты для того, чтобы уже с января перераспределить на более длительный срок затраты на содержание Клайпедского терминала -терминала сжиженного природного газа (СПГ) и на приобретение до 2025 года судна-хранилища СПГ.  

По неофициальным данным BNS, правление банка утвердило первый кредит еще летом, уже утвержден и второй кредит, а договор с банком планируется подписать в конце декабря.  

Взяв кредит у СИБ в 134,15 млн евро на 26 лет, планируется равномерно распределить до 2044 года расходы на содержание судна-хранилища терминала Independence. Нынешний договор об аренде судна с норвежской компанией Hoegh LNG завершится в 2024 году.

Министерство энергетики утверждает, что кредит СИБ позволит Klaipedos nafta сократить c 2020 года расходы на содержание терминала на 45% с 62 млн евро до 36 млн евро, так называемую составляющую безопасности – почти на 39%, а расходы сократились бы на 45% с 62 млн евро до 36 млн евро, а окончательную цену газа для потребителей снизить на 4%.

На приобретение судна СПГ Independence или другого подобного  планируется позаимствовать до 138,4 млн евро (ранее планировалось 158,4 млн евро). 

72,32% акций Klaipedos nafta принадлежат государству, а 10,41%  – Achemos grupe.

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