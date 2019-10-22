  • Скоро начнётся подписка на 2020 год!
  • Скоро начнётся подписка на 2020 год!
default image
Г. Киркилас: после провала голосования по В.Пранцкетису коалиция опять в меньшинстве

Подробнее...
default image
В. Пранцкетис не ощущает радости от голосования, поддерживает досрочные выборы

Подробнее...
default image
Р.Карбаускис: неясно, есть ли у правящих большинство

Подробнее...
default image
Число игравших в азартные игры в Литве за два года уменьшилось

Подробнее...
default image
Л.Линкявичюс: Литва не будет против короткого технического продления Брексит

Подробнее...
default image
Канцлер правительства Литвы А.Стончайтис с делегацией посетит Китай

Подробнее...
default image
Глава Facebook обвиняет Россию, Иран и Китай

Подробнее...
default image
Сейм вернул Кабмину поправки о расширении налогообложения недвижимости

Подробнее...
default image
Северная Ирландия легализовала аборты и однополые браки

Подробнее...
default image
Ю.Сабатаускас: Р.Карбаускис должен покинуть управление "аграриями"

Подробнее...
default image
Таможня: в Литву ввозится и нелегально продаётся всё больше животных

Подробнее...
default image
В Болгарии строят газопровод в обход Украины

Подробнее...
default image
Спикер сейма Литвы В. Пранцкетис сохранил за собой пост

Подробнее...
default image
Российские десантники и авиация прибыли в Беларусь

Подробнее...
default image
Пошлины США затронут 0,12% литовского экспорта в эту страну

Подробнее...
default image
Сейм Литвы приступил к рассмотрению проекта госбюджета на 2020 год

Подробнее...
default image
ЕС начал ратификацию соглашения о Brexit

Подробнее...
default image
В Литве уменьшается число заключенных

Подробнее...
default image
В сейме Литвы пробуксовывает предложение обложить налогом активы банков

Подробнее...
default image
Контрразведка Чехии объявила о раскрытии российской шпионской сети

Подробнее...
TOP,Новости,Сейм Литвы,Экономика

Сейм Литвы приступил к рассмотрению проекта госбюджета на 2020 год

Фото BFL/Паулюса Пяляцкаса

Сейм Литвы во вторник приступил к рассмотрению проекта государственного бюджета на 2020 год. Министр финансов говорит, что он реалистичный, сбалансированный, поощряет эффективное использование средств и направлен на снижение бедности.

«Бюджет следующего года реалистичен, сбалансирован, поощряет эффективное использование средств и направлен на снижение бедности», – сказал министр финансов Вилюс Шапока, представляя во вторник в сейме план доходов и расходов государства на следующий год.

Он подчеркнул, что нельзя игнорировать рост напряженности в мире и то, что международные институты постоянно ухудшают прогнозы роста экономики, на которые влияют торговые разногласия между США и Китаем, а также неясный исход Брексита.

афиша

«Это придает дополнительный риск (…) Когда в мире такая неопределенность, влияние будет без сомнения. Но мы исходим из реалистичного сценария», – сказал министр.

В. Шапока уверял, что Литва готова «к любым потрясениям».

Консерватор Гинтаре Скайсте посетовала, что бюджет следующего года и не побуждает работать, и больше всего обидит средний класс, так как вырастут цены на подакцизные товары, вводятся налоги на недвижимость и транспортные средства, замедляется повышение уровня не облагающихся налогами доходов.  

Аушрине Армонайте из Смешанной группы членов сейма посетовала, что в Литве, где на образование выделяется около 5% валового внутреннего продукта, столько, сколько составляет средний показатель Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), достижения – на уровне «дна ОЭСР»: «То, что мы финансируем, не связано с качеством обучения».

В следующем году должны повыситься акцизы на крепкий алкоголь, табак и горючее, не останется льготы на газойль, предназначенный для отопления. Предлагается расширить базу налогообложения недвижимого имущества жителей, сузить льготу на землю сельскохозяйственного назначения, ввести налог на неэкологичные автомобили.

В сейм также зарегистрированы предложения о налогообложении активов кредитных учреждений и прибыли торговых сетей, более медленном росте не облагающегося налогами уровня доходов.

Планируется, что доходная часть госбюджета в следующем году увеличится на 9% до 11,545 млрд евро, расходная часть – на 8% до 12,646 млрд евро.

Планируется, что финансовый профицит властного сектора в следующем году составит 0,2% валового внутреннего продукта (ВВП). Накопленные государством резервы в конце 2020 года должны составить 1,69 млрд евро или 3,3% ВВП (в конце этого года – 2,2% ВВП).

После первого чтения в сейме эти документы обычно возвращаются правительству на доработку, а окончательно они принимаются в декабре.

реклама

реклама

афиша афиша афиша

Оставьте свой комментарий

avatar
600
Click to listen highlighted text!