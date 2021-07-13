Сейм Литвы собирается на внеочередную сессию из-за наплыва мигрантов

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Во вторник сейм Литвы собирается на внеочередную сессию в связи с миграционным кризисом.

В ходе однодневной сессии парламентарии планируют принять поправки, которые сократят до десяти дней процедуры рассмотрения просьбы об убежище.

Выдвигаемые правительством поправки также ограничат свободное передвижение по территории Литвы мигрантов, которые незаконно пересекли границу, сузят прочие их права, когда в стране в связи с наплывом мигрантов объявлена экстремальная ситуация.

Правительство просит рассмотреть в порядке особой срочности поправки к Закону о правовом статусе иностранцев, чтобы во вторник проекты были вынесены на рассмотрение, и состоялось голосование по их принятию.

Члены сейма также заслушают сообщение премьера Ингриды Шимоните о действиях литовского правительства и ведомств в ответ на гибридные угрозы и проголосуют по соответствующей резолюции.

В сейме Литвы также зарегистрирован проект резолюции, в котором предлагается признать выросшую незаконную миграцию гибридной агрессией и рассмотреть возможность начала консультаций с НАТО.

В целом в этом году на участке границы Литвы с Беларусью задержаны 1676 нелегальных мигрантов, этот показатель более чем в 20 раз больше, чем за весь 2020 год. Основная их часть – из стран Ближнего Востока и Африки, большинство прибывает без документов.

Минск утверждает, что не останавливает мигрантов на территории Беларуси из-за санкций ЕС.

Из-за заметно возросшего потока мигрантов из Беларуси правительство Литвы объявило экстремальную ситуацию в государственном масштабе.