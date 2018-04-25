Сейм планирует принять проекты кабмина по коронавирусу и уйти на карантин

Фото BFL/Паулюса Пяляцкаса

Литовский сейм во вторник соберётся на пленарные заседания, чтобы принять внесённые правительством проекты, которые связаны с экстремальной ситуацией из-за распространения коронавируса.

«Завтра будут вноситься только проекты, связанные с экстремальной ситуацией» – сказал BNS председатель парламента Викторас Пранцкетис.

Он отметил, что намечается принять все эти проекты до вечера.

В сейм внесён проект о том, что из-за чрезвычайного положения, экстремальной ситуации или карантина заседания советов самоуправлений должны проводиться дистанционно.