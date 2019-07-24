Сейм поддерживает идею создания одномандатного округа для голосования за рубежом

Фото BFL/Кястутиса Ванагаса

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В сейме Литвы осталось провести одно голосование, чтобы был создан специальный одномандатный избирательный округ для голосующих за рубежом.

Парламентарии во вторник во втором чтении приняли соответствующую поправку к закону. За нее голосовал 31 парламентарий, против было два члена сейма, десять парламентариев воздержались, сообщила пресс-служба сейма.

Чтобы новые положения были приняты, должно состояться еще одно голосование.

Предлагается установить, чтобы в том случае, если число голосующих на новых выборах в дипломатических представительствах и консульских учреждениях за рубежом избирателей превышает 0,9 среднего числа избирателей во всех одномандатных избирательных округах, создается Одномандатный избирательный округ литовцев мира.

В этом случае все проживающие в других государствах граждане Литвы будут внесены в список избирателей этого одномандатного округа.

В случае создания Одномандатного избирательного округа литовцев мира функции избирательной комиссии этого округа должна будет выполнять Главная избирательная комиссия.

Как считают инициаторы этого предложения, создание округа будет поощрять активность проживающих за рубежом граждан Литвы, вовлекать их в политическую жизнь Литвы, улучшит их представительство, так как они смогут выбирать в отдельном одномандатном округе представляющего их члена сейма.

Сейчас голосующие за рубежом граждане Литвы включены в списки избирателей Науяместисского одномандатного избирательного округа и не имеют отдельного одномандатного округа на выборах в сейм.