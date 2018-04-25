Сейм повысил необлагаемый налогом доход

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Повышение необлагаемого налогом дохода (NPD) для населения Литвы будет происходить медленнее. Сейм в четверг принял соответствующие поправки, сообщает пресс-служба канцелярии парламента.

За поправки проголосовали 80 парламентариев, двое высказались против, еще шесть депутатов воздержались

Предполагается, что каждый год NPD будет увеличиваться на 50 евро. В 2020 году он составит 350 евро, в 2021-м – 400. Отмечается, что это позволит государственному и муниципальному бюджетам получить 70 миллионов и 100 миллионов евро соответственно.

С учетом прогнозируемого «потолка» взносов государственного социального страхования для тех, кто сейчас получает более 120 средних заработных плат (VDU), в 2020 году – 84 VDU, в 2021-м – 60 VDU, ставка налога на доходы устанавливается в 32 процента от годового дохода, который превышает VDU в соответствующем году.

По предварительным данным, за счет подоходного налога с населения бюджеты 2020-го и 2021 годов пополнятся почти на 8 миллионов и 15 миллионов евро соответственно.