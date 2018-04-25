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TOP,Новости,Сейм Литвы,Энергетика

Сейм принял предложение президента, как не допускать электричество с БелАЭС

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Литовский сейм во вторник принял во втором чтении предложение президента Гитанаса Науседы о том, как не допускать в Литву электроэнергию, выработанную на Белорусской АЭС (БелАЭС), которая строится в белорусском Островце.

За внесение изменений в Закон о необходимых мерах, призванных защитить от исходящих от небезопасных атомных электростанций третьих стран угроз, проголосовали 88 членов сейма, а воздержались два парламентария – социал-трудовики Артурас Скарджюс и Риманте Шалашевичюте.

Поправки предусматривают, что предприятия не получат разрешений на импорт электроэнергии из Беларуси, кроме того, если правительственная комиссия по проверке сделок стратегических предприятий установит, что импортер представляет угрозы для безопасности страны, его лицензия будет отозвана.

Главный советник президента Ярослав Неверович говорил, что защититься от белорусской электроэнергии помогут синхронизация энергосистем Балтийских стран с Европой и отключение от системы БРЭЛЛ, в которой останутся только Россия и Беларусь.

Сейм принял закон о запрете покупать электроэнергию с небезопасных электростанций.

В 2017 году сейм признал, что БелАЭС является небезопасной и представляет угрозу для национальной безопасности, окружающей среды и общественного здоровья Литвы.

Беларусь отклоняет претензии Литвы на предмет того, что БелАЭС небезопасна. Минск утверждает, что ядерное топливо для первого реактора станции будет доставлено до конца нынешнего года, а сама АЭС будет введена в эксплуатацию в январе 2020 года.

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