Сейм принял в 1-м чтении конституционный Закон о референдуме

КС в июле прошлого года объявил, что Закон о референдуме по порядку принятия противоречит Конституции, так как должен был быть принят как конституционный.

Прошлогоднее постановление КС будет официально опубликовано в Реестре правовых актов 1 июля этого года, так что с четверга перестанет действовать нынешняя редакция Закона о референдуме, и в Литве нельзя будет инициировать референдум.

Представившая новый законопроект министр юстиции Эвелина Добровольска выразила надежду, что проект не будет пробуксовывать в сейме и в начале осенней сессии закон будет принят.

На вопрос представителей оппозиции, почему сложилась такая ситуация, что Литва осталась без действующего закона, министр ответила, что, когда она возглавила министерство, обнаружила, что бывшее правительство «не сделало никакой домашней работы» по этому вопросу.

«Можете посмотреть даты, когда проект подготовлен, представлен на согласование, зарегистрирован в Базе правовых актов», — сказала Э. Добровольска.

Представляя законопроект в сейме, она сказала, что основу его составляют положения действующего Закона о референдуме.

В КС по поводу Закона о референдуме обратилась группа членов сейма, аргументируя тем, что закон должен был быть принят как конституционный, то есть за него должно было проголосовать более половины всех членов сейма, то есть не менее 71 парламентария, а изменить могли бы не менее трех пятых всего состава парламента.

Такое требование к принятию конституционных законов закреплено в Конституции.