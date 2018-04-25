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Сейм разрешил литовским военным отправиться в 11 миссий

  • Фото kam.lt

В ближайшие два года литовские военные отправятся в 11 зарубежных миссий, оставлена также возможность, при необходимости отправить их в Сирию. 

Это предусмотрено в принятом в четверг постановлении сейма. За него проголосовали 115 парламентариев, ни один не был против, не было и воздержавшихся. 

«Это своеобразный вклад Литвы в общие действия с союзниками. Мы понимаем, что когда союзникам нужны мы, мы должны быть рядом, поскольку, когда нам понадобиться, не дай Бог, в час X, мы можем надеяться, что союзники будут с нами», – заявил перед принятием постановления член Комитета по национальной обороне и безопасности сейма Лауринас Касчюнас. 

Приняв это постановление, парламентарии дали разрешение на отправку литовских военных с 1 января 2021 года до 31 декабря 2021 года для участия в операции НАТО в Афганистане «Твердая поддержка (до 60 военных и гражданских служащих Минобороны), в операции в Косово (до пяти военных и гражданских), в операции по обучению военных в Ираке (до 11), для участия в военной операции Евросоюза Sophia (до 20), в операции с пиратством в море Atalanta (до 30), в военной учебной миссии ЕС в Мали (до 11), в Центральную Африканскую Республику до 11).

Также разрешено отправить в возглавляемую ООН операцию Minusma в Мали до 50 военных и в обучающую военную миссию в Украине до 60 военных.

До 40 литовских военных и гражданских лиц могут быть направлены в возглавляемую США операцию «Врожденная решимость» против ИГИЛ в Ираке. 

Несколько месяцев назад литовские власти и представители армии рассматривали просьбу США направить литовских военных для участия в операции «Врожденная решимость» в Сирии. Однако этот процесс остановило вторжение Турции в населенные курдами северные районы Сирии и вовлечение России в соглашение о перемирии.

Литовские военный со следующего года смогут направляться и в международную миссию по обеспечению морской безопасности на Хормузском проливе (до пяти военных и гражданских лиц). 

Согласно постановлению, в ближайшие два года в военных миссиях одновременно могут участвовать до 303 литовских военных. В мандате, действующем с 2017 года до конца этого года, в миссии разрешается отправлять 255 военных. 

Министерство обороны сообщило о планах отправки в международные операции в ближайшие два года около 160 литовских военных. 

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