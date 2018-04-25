Сейму не удалось преодолеть президентское вето – планка на выборах в сейм остается 5%

Фото BFL/ Паулюса Пяляцкиса

Сейму Литвы во вторник не удалось преодолеть вето президента Гитанаса Науседы – заградительный барьер на парламентских выборах в Литве для партий остается 5%, а для коалиций – 7%.

За то, чтобы возвращенные президентом поправки к Закону о выборах в сейм, устанавливающие барьер голосов для партий 3%, были приняты заново, проголосовало 70 членов сейма, против был 51 парламентарий, два парламентария воздержались.

Для принятия возвращенного президентом законопроекта и преодоления его вето нужны были голоса не менее половины всех членов сейма, то есть 71 голос «за».

За преодоление вето Г. Науседы голосовали правящие «аграрии», социал-трудовики, представители Избирательной акции поляков Литвы — Союза христианских семей, а также часть парламентариев Смешанной группы членов сейма.