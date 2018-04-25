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TOP,Выборы,Новости,Сейм Литвы

Сейму не удалось преодолеть президентское вето – планка на выборах в сейм остается 5%

  • Фото BFL/ Паулюса Пяляцкиса

Сейму Литвы во вторник не удалось преодолеть вето президента Гитанаса Науседы – заградительный барьер на парламентских выборах в Литве для партий остается 5%, а для коалиций – 7%.

За то, чтобы возвращенные президентом поправки к Закону о выборах в сейм, устанавливающие барьер голосов для партий 3%, были приняты заново, проголосовало 70 членов сейма, против был 51 парламентарий, два парламентария воздержались.

Для принятия возвращенного президентом законопроекта и преодоления его вето нужны были голоса не менее половины всех членов сейма, то есть 71 голос «за».

За преодоление вето Г. Науседы голосовали правящие «аграрии», социал-трудовики, представители Избирательной акции поляков Литвы — Союза христианских семей, а также часть парламентариев Смешанной группы членов сейма.

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Против снижения планки выборов голосовали оппозиционные консерваторы, либералы, социал-демократы.

Сейм большинством голосов правящих принял поправку о снижении выборного барьера в декабре прошлого года. Он счел, что благодаря снижению барьера в сейме будет представлен более широкий круг избирателей.

Г. Науседа наложил вето на поправки, заявив, что снижение заградительного барьера будет означать большую фрагментацию сейма на мелкие фракции, меньшую стабильность правительства. 

Президент также отметил, что решение о снижении барьера менее чем за год до парламентских выборов противоречит позитивной практике, утвержденной международными организациями.  

Сейчас планка выборов составляет 5% для партий и 7% для коалиционных списков.

Ранее президент выражал поддержку предложению снизить барьер до 4% для партий и до 6% для коалиций. 

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